https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-الوقود-في-أمريكا-تسجل-رقما-قياسيا-414-دولار-للغالون--1059607287.html

أسعار الوقود في أمريكا تسجل رقما قياسيا... 4.14 دولار للغالون

أسعار الوقود في أمريكا تسجل رقما قياسيا... 4.14 دولار للغالون

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T09:26+0000

2022-03-08T09:26+0000

2022-03-08T09:26+0000

عقوبات أمريكية ضد روسيا

روسيا

أسعار النفط اليوم

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وحسب سي إن إن نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.ولفتت "إيه إيه إيه" إلى أن السعر القياسي 4.14 دولارًا حدث اعتبارًا من نهاية العمل على الساحل الشرقي يوم الإثنين، مشيرة إلى إمكانية تغيير المتوسط ​، الذي يتم حسابه على أساس ديناميكي بمعلومات التسعير من 140.000 محطة وقود أمريكية، بشكل طفيف قبل تقارير "إيه إيه إيه" عن متوسط ​​سعرها الذي يتم مراقبته عن كثب في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.متوسط ​​4.14 دولار يعني أن السعر ارتفع 52 سنتًا للغالون في الأسبوع الماضي فقط، و 60 سنتًا، أو 17%، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية في اوكرانيا.من جهته قال توم كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في "أوبيس" إن ارتفاعات أسعار الوقود لن تتوقف في أي وقت قريب.قال كلوزا: "أعتقد أننا سنصل إلى 4.50 دولار للغالون"، مؤكدا أن "الخطر هو إجابة السؤال: إلى متى يستمر هذا"، لافتا إلى إمكانية وصوله "حتى 5 دولارات للغالون".

https://arabic.sputniknews.com/20220228/أسعار-النفط-تغلق-مرتفعة-بعد-فرض-الغرب-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1059296776.html

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عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا, أسعار النفط اليوم