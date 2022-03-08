https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-الوقود-في-أمريكا-تسجل-رقما-قياسيا-414-دولار-للغالون--1059607287.html
أسعار الوقود في أمريكا تسجل رقما قياسيا... 4.14 دولار للغالون
أسعار الوقود في أمريكا تسجل رقما قياسيا... 4.14 دولار للغالون
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:26+0000
2022-03-08T09:26+0000
2022-03-08T09:26+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058907591_0:101:1871:1153_1920x0_80_0_0_86f96de496a938a184238d74a8d38920.jpg
وحسب سي إن إن نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.ولفتت "إيه إيه إيه" إلى أن السعر القياسي 4.14 دولارًا حدث اعتبارًا من نهاية العمل على الساحل الشرقي يوم الإثنين، مشيرة إلى إمكانية تغيير المتوسط ، الذي يتم حسابه على أساس ديناميكي بمعلومات التسعير من 140.000 محطة وقود أمريكية، بشكل طفيف قبل تقارير "إيه إيه إيه" عن متوسط سعرها الذي يتم مراقبته عن كثب في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.متوسط 4.14 دولار يعني أن السعر ارتفع 52 سنتًا للغالون في الأسبوع الماضي فقط، و 60 سنتًا، أو 17%، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية في اوكرانيا.من جهته قال توم كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في "أوبيس" إن ارتفاعات أسعار الوقود لن تتوقف في أي وقت قريب.قال كلوزا: "أعتقد أننا سنصل إلى 4.50 دولار للغالون"، مؤكدا أن "الخطر هو إجابة السؤال: إلى متى يستمر هذا"، لافتا إلى إمكانية وصوله "حتى 5 دولارات للغالون".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/أسعار-النفط-تغلق-مرتفعة-بعد-فرض-الغرب-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1059296776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058907591_0:0:1541:1156_1920x0_80_0_0_e542c50f597cad1177c0017530269e38.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا, أسعار النفط اليوم
أسعار الوقود في أمريكا تسجل رقما قياسيا... 4.14 دولار للغالون
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولارا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب سي إن إن
نقلا عن شركة "إيه إيه إيه" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط أن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الرقم يكسر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون منذ يوليو 2008.
ولفتت "إيه إيه إيه" إلى أن السعر القياسي 4.14 دولارًا حدث اعتبارًا من
نهاية العمل على الساحل الشرقي يوم الإثنين، مشيرة إلى إمكانية تغيير المتوسط ، الذي يتم حسابه على أساس ديناميكي بمعلومات التسعير من 140.000 محطة وقود أمريكية، بشكل طفيف قبل تقارير "إيه إيه إيه" عن متوسط سعرها الذي يتم مراقبته عن كثب في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
ولكن بالنظر إلى نشاط الأسعار في الأيام الأخيرة، فإن هذا السعر سيرتفع قليلاً فقط ولن يتراجع.
متوسط 4.14 دولار يعني أن السعر ارتفع 52 سنتًا للغالون في الأسبوع الماضي فقط، و 60 سنتًا، أو 17%، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية في اوكرانيا.
من جهته قال توم كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في "أوبيس" إن ارتفاعات أسعار الوقود لن تتوقف في أي وقت قريب.
ارتفعت أسعار الجملة للبنزين ما بين سنت واحد إلى ما يصل إلى 12 سنتًا للغالون في التعاملات أمس الاثنين في أسواق مختلفة عبر الولايات المتحدة.
قال كلوزا: "أعتقد أننا سنصل إلى 4.50 دولار للغالون"، مؤكدا أن "الخطر هو إجابة السؤال: إلى متى يستمر هذا"، لافتا إلى إمكانية وصوله "حتى 5 دولارات للغالون".