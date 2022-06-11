https://arabic.sputniknews.com/20220611/ناريشكين-الأمن-في-العالم-بدون-روسيا-لا-يمكن-أن-يكون-مستقرا-ودائما-1063426681.html
ناريشكين: الأمن في العالم بدون روسيا لا يمكن أن يكون مستقرا ودائما
ناريشكين: الأمن في العالم بدون روسيا لا يمكن أن يكون مستقرا ودائما
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم السبت، أن روسيا هي الضامن الدولي للأمن، ولا يمكن إبرام سلام بدونها يمكن أن يكون دائما أو... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:10+0000
2022-06-11T11:10+0000
2022-06-11T11:20+0000
روسيا
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وأضاف ناريشكين في حفل افتتاح معرض "بلد الإنجازات العظيمة"، قائلا: "إن أي محاولات من قبل الأنظمة الشمولية الليبرالية في الغرب للإطاحة بروسيا هي فقط خيانة لاعتقادهم المجنون بأن العالم كله يدور حولهم ويطيع رغباتهم وأوامرهم".ووفقا لناريشكين، في أكثر الفترات أهمية في الماضي، استجابت روسيا لتحديات ذلك الوقت بتوحيد اجتماعي واسع وشجاعة مدنية ووحدة الشعب والاستعداد للتضحية بالنفس ورغبة غير مشروطة.
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روسيا
ناريشكين: الأمن في العالم بدون روسيا لا يمكن أن يكون مستقرا ودائما
11:10 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم السبت، أن روسيا هي الضامن الدولي للأمن، ولا يمكن إبرام سلام بدونها يمكن أن يكون دائما أو مستقرا.
وأضاف ناريشكين في حفل افتتاح معرض "بلد الإنجازات العظيمة"، قائلا: "إن أي محاولات من قبل الأنظمة الشمولية الليبرالية في الغرب للإطاحة بروسيا هي فقط خيانة لاعتقادهم المجنون بأن العالم كله يدور حولهم ويطيع رغباتهم وأوامرهم".
وتابع قائلا: "في الواقع، ليس الأمر كذلك، والدليل على ذلك هو تاريخ روسيا الممتد 1000 عام، روسيا التي تحافظ على تقاليد ألكسندر نيفسكي ودميتري دونسكوي، وبطرس الأكبر وكاثرين العظيمة، وبيوتر ستوليبين، وعيورغي جوكوف، ويوري غاغارين والعديد من أبناء وبنات وطننا البارزين".
ووفقا لناريشكين، في أكثر الفترات أهمية في الماضي، استجابت روسيا لتحديات ذلك الوقت بتوحيد اجتماعي واسع وشجاعة مدنية ووحدة الشعب والاستعداد للتضحية بالنفس ورغبة غير مشروطة.