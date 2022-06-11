https://arabic.sputniknews.com/20220611/وسائل-إعلام-تتحدث-عن-تحول-كبير-منتظر-في-موقف-بايدن-استرضاء-للسعودية-1063418450.html

وسائل إعلام تتحدث عن تحول كبير منتظر في موقف بايدن استرضاء للسعودية

وسائل إعلام تتحدث عن تحول كبير منتظر في موقف بايدن استرضاء للسعودية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن هناك تحولا كبيرا في سياسة الرئيس جو بايدن في طريقه للحدوث بهدف إصلاح العلاقات بين واشنطن والرياض. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T07:43+0000

2022-06-11T07:43+0000

2022-06-11T07:43+0000

السعودية

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680452_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1900aa4a39386061dc7d5756d07cc98.jpg

ونقلت شبكة "CNN"، عن مسؤولون أمريكيون رفيعي المستوى، قولهم إن بايدن مستعد لتجاوز قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018 من أجل "إعادة ضبط العلاقات" مع السعودية.وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأمريكي يقبع تحت ضغط شديد بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع الأسعار في أمريكا في ظل أكبر تسارع وتيرة للتضخم منذ عام 1981.ووفقا لمسؤول أمريكي رفيع، فقد اتفقت واشنطن والرياض على تجاوز الأمر (مقتل خاشقجي).ولكن في نفس الوقت، لفتت مصادر إلى أن بايدن سيناقش هذا الموضوع بشكل مباشر مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عندما يلتقيان الشهر المقبل.ورغم ذلك، يبدو أن التحول في سياسة الإدارة الأمريكية في طريقه للحدوث بعد أشهر من اللقاءات في الرياض بين كبيري مستشاري بايدن من جهة والمسؤولين السعوديين من جهة أخرى بمن فيهم ولي العهد السعودي.يشار إلى أن السعودية تعتبر أن قضية خاشقجي أُغلقت وقد أبلغت المسؤولين الأمريكيين بذلك مرارا.وحسب "CNN"، تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد خلال حملته الانتخابية بـ"نبذ" السعودية نتيجة مقتل خاشقجي.وقد نشرت إدارته تقريرا استخباراتيا العام الماضي اتهمت فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباشرة بالتخطيط لقتل الإعلامي السعودي.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/كيربي-يكشف-المعنى-الذي-قصده-بايدن-بتحويل-السعودية-لدولة-منبوذة-1063342994.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية