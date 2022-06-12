إسرائيل تعمل على إصدار تحذيرات لمواطنيها في عدد من الدول بسبب إيران
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تعمل إسرائيل على إصدار تحذيرات لمواطنيها عند السفر إلى عدد من الدول التي يعتقد جهازها الأمني أنه قد يتم استهداف الإسرائيلين فيها، بعد الكشف عن محاولة خطف إسرائيلي في تركيا منذ عدة أشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر إسرائيلي رفيع لصحيفة "معاريف"، لم يذكر اسمه، في تصريحات اليوم الأحد، إن هناك تقديرات داخل إسرائيل أنه قد تكون هناك محاولات إيرانية أخرى لمهاجمة أهداف إسرائيلية، وذلك بعد أن أُحبطت محاولة خطف إسرائيلي في أراضي تركيا.
وأكد المصدر أن "تركيا أحبطت الشهر الماضي محاولة إيرانية لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية في البلاد".
وشدد المصدر على أن "الخطر لا يزال مستمر"، وأشار إلى أنه "تُجرى حاليا إصدار التحذيرات للمواطنين للالتزام باليقظة والاحتياطات اللازمة عند السفر إلى إحدى هذه الدول".
وحذرت مؤسسة الدفاع في إسرائيل من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم، حيث أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان مؤخرا أن "مستوى الخطر على الإسرائيليين زاد هذه الايام".
وقُتل خلال الأسابيع الماضية عسكريان من الحرس الثوري الإيراني في حوادث منفصلة، وهما العقيد صياد خدائي ثم العقيد إسماعيل زاده، بعد مقتل الأول بأقل من أسبوعين.
وكان من ضمن الدول التي حذرت إسرائيل من السفر إليها مؤخرا، هي تركيا، وكان ذلك في أعقاب مقتل خدائي.
واعتبر متحدث الحرس الثوري الإيراني أن "إرهابيين على صلة بالاستخبارات الإسرائيلية، يتحملون مسؤولية استهداف صياد خدائي".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن العقيد صياد خدائي وهو ضابط كان يعمل في سوريا، قتل على يد راكبي دراجات نارية، بإطلاق خمسة طلقات نارية صوبه في أحد الأزقة في شارع مجاهدي الإسلام في طهران.
وأضافت وكالة "تسنيم" نقلا عن الحرس الثوري، أن الضابط يُعد أحد "المدافعين عن الحرم" (ضباط الحرس الثوري الذين يعملون في سوريا والعراق)، مشيرة إلى أن "قوات الأمن تطارد المهاجمين".
وشدد المصدر على أن "الخطر لا يزال مستمر"، وأشار إلى أنه "تُجرى حاليا إصدار التحذيرات للمواطنين للالتزام باليقظة والاحتياطات اللازمة عند السفر إلى إحدى هذه الدول".
وحذرت مؤسسة الدفاع في إسرائيل من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم، حيث أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان مؤخرا أن "مستوى الخطر على الإسرائيليين زاد هذه الايام".
وقُتل خلال الأسابيع الماضية عسكريان من الحرس الثوري الإيراني في حوادث منفصلة، وهما العقيد صياد خدائي ثم العقيد إسماعيل زاده، بعد مقتل الأول بأقل من أسبوعين.
وكان من ضمن الدول التي حذرت إسرائيل من السفر إليها مؤخرا، هي تركيا، وكان ذلك في أعقاب مقتل خدائي.
واعتبر متحدث الحرس الثوري الإيراني أن "إرهابيين على صلة بالاستخبارات الإسرائيلية، يتحملون مسؤولية استهداف صياد خدائي".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن العقيد صياد خدائي وهو ضابط كان يعمل في سوريا، قتل على يد راكبي دراجات نارية، بإطلاق خمسة طلقات نارية صوبه في أحد الأزقة في شارع مجاهدي الإسلام في طهران.
وأضافت وكالة "تسنيم" نقلا عن الحرس الثوري، أن الضابط يُعد أحد "المدافعين عن الحرم" (ضباط الحرس الثوري الذين يعملون في سوريا والعراق)، مشيرة إلى أن "قوات الأمن تطارد المهاجمين".