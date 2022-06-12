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https://arabic.sputniknews.com/20220612/الجيش-التركي-يعلن-ضبط-أسلحة-وذخائر-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063479286.html
الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية العثور على كميات من الأسلحة والذخائر، لعناصر "حزب العمال الكردستاني" في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:25+0000
2022-06-12T12:25+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان الوزارة: تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في مغارة لعناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة عملية "المخلب-القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح البيان أن ضمن الأسلحة التي تم ضبطها "رشاش دوشكا، 40 عبوة ناسفة، و11 قنبلة يدوية و11 رشاش كلاشينكوف وأسلحة وذخائر أخرى وأجهزة اتصال ووثائق تعود للتنظيم الإرهابي".ويوم أمس السبت، أعلنت الوزارة عن ضبط أسلحة وذخائر في نفس المنطقة تشمل، قذائف آر بي جي مضادة للدروع، ومضاد دبابات من طراز "AT-4"، و3 بندقيات "M 16"، و7 بنادق مشاة "AK 47"، ورشاشين بي كي، وغيرها من الأسلحة والذخائر.وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الجيش-التركي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-الانفجار-شمالي-العراق-إلى-جنديين-1063462888.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

12:25 GMT 12.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaرتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية
رتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أعلنت وزارة الدفاع التركية العثور على كميات من الأسلحة والذخائر، لعناصر "حزب العمال الكردستاني" في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
وجاء في بيان الوزارة: تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في مغارة لعناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة عملية "المخلب-القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
الجيش التركي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار شمالي العراق إلى جنديين
06:26 GMT
وأوضح البيان أن ضمن الأسلحة التي تم ضبطها "رشاش دوشكا، 40 عبوة ناسفة، و11 قنبلة يدوية و11 رشاش كلاشينكوف وأسلحة وذخائر أخرى وأجهزة اتصال ووثائق تعود للتنظيم الإرهابي".
ويوم أمس السبت، أعلنت الوزارة عن ضبط أسلحة وذخائر في نفس المنطقة تشمل، قذائف آر بي جي مضادة للدروع، ومضاد دبابات من طراز "AT-4"، و3 بندقيات "M 16"، و7 بنادق مشاة "AK 47"، ورشاشين بي كي، وغيرها من الأسلحة والذخائر.
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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