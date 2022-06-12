الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا... صور
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
قدمت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا خدمات طبية ومساعدات غذائية لسكان قرية تقع تحت سيطرة الجيش السوري شمالي المحافظة، وذلك ضمن المهام الإنسانية للقوات الروسية المساندة للجيش السوري في محاربة الإرهاب وعمليات خفض التصعيد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها في مطار القامشلي الدولي قدمت، اليوم الأحد، مجموعة من الخدمات الطبية والغذائية لمئات المدنيين في قرية ذبانة بريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة والتي تعتبر من أكبر القرى في المنطقة.
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
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© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
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© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
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© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
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© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
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© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
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© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
1/6
© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
2/6
© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
3/6
© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
4/6
© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
5/6
© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
6/6
© Sputnik . Attia Al-Attia
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا
وبين المراسل أنه ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجيش الروسي الصديقة، وبالتنسيق مع محافظة الحسكة، تم من خلال عيادة طبية متنقلة تقديم الخدمات الطبية بكافة الاختصاصات الطبية لمئات المدنيين في القرية وجوارها القريب، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف المراسل أن القوات الروسية تمركزت في مبنى مدرسة ثانوية ذبانة وقامت بتوزيع أكثر من 250 سلة غذائية مكونة من السكر والرز والزيت والطحين على الأسر المحتاجة في القرية بالإضافة للخدمات الطبية التي قدمها الأطباء والممرضيين الروس المختصين.
وشكر سكان القرية القوات الروسية على زيارتهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية والغذائية لهم وتمنوا لهم دوام النجاح في مهامها الإنسانية والقتالية بمناسبة العيد الوطني الروسي.
وكانت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، وزعت مساعدات غذائية وقدمت خدمات طبية للآلاف من المدنيين في محافظة الحسكة.