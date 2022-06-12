https://arabic.sputniknews.com/20220612/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-و8-طائرات-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1063467444.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25" و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25" و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد
أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25" و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T08:59+0000
2022-06-12T08:59+0000
2022-06-12T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
عمليات عسكرية
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي اليوم الأحد: "ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش ثلاثة مواقع قيادة و25 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية. ونتيجة الضربات الجوية، تم القضاء على أكثر من 150 قوميا أوكرانيا متطرفا وست دبابات وخمس قطع مدفعية ميدانية و10 مركبات خاصة لأغراض مختلفة. وأسقطت طائرة مقاتلة روسية طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقتي "رايغورودك" و"تشيركاسكو" في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة واحدة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة "دولغينكوي" في منطقة خاركوف. كما أُسقطت ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بوروفينكي ودروزبا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرازكوفكا وبولشي بروهودي في منطقة خاركوف".كما أعلن كوناشينكوف أن القوات الروسية قامت بتدمير مستودع صواريخ في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى نظام كييف، قائلا: "دمرت صواريخ كاليبر البحرية بعيدة المدى عالية الدقة مستودعًا كبيرًا لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات وقذائف المدفعية التي زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف، وذلك بالقرب من تشورتكوف في منطقة ترنوبل (غرب)".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الدفاع-الروسية--تدمير-مراكز-تواجد-فيها-مرتزقة-أجانب-في-منطقة-خاركوف-1063420010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25" و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد
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أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25" و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي اليوم الأحد: "ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش ثلاثة مواقع قيادة و25 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية. ونتيجة الضربات الجوية، تم القضاء على أكثر من 150 قوميا أوكرانيا متطرفا وست دبابات وخمس قطع مدفعية ميدانية و10 مركبات خاصة لأغراض مختلفة. وأسقطت طائرة مقاتلة روسية طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقتي "رايغورودك" و"تشيركاسكو" في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة واحدة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة "دولغينكوي" في منطقة خاركوف. كما أُسقطت ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بوروفينكي ودروزبا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرازكوفكا وبولشي بروهودي في منطقة خاركوف".
كما أعلن كوناشينكوف أن القوات الروسية قامت بتدمير مستودع صواريخ في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى نظام كييف، قائلا: "دمرت صواريخ كاليبر البحرية بعيدة المدى عالية الدقة مستودعًا كبيرًا لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات وقذائف المدفعية التي زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف، وذلك بالقرب من تشورتكوف في منطقة ترنوبل (غرب)".