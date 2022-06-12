https://arabic.sputniknews.com/20220612/السيسي-يلتقي-بوزير-خارجية-لاتفيا-لمناقشة-الملفات-المشتركة-وتوقيع-اتفاقات-تعاون-في-التعليم-والعلوم-1063498927.html
السيسي يلتقي بوزير خارجية لاتفيا لمناقشة الملفات المشتركة وتوقيع اتفاقات تعاون في التعليم والعلوم
السيسي يلتقي بوزير خارجية لاتفيا لمناقشة الملفات المشتركة وتوقيع اتفاقات تعاون في التعليم والعلوم
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأحد، وزير خارجية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T20:17+0000
2022-06-12T20:17+0000
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وتابع المتحدث أن السيسي رحب بوزير الخارجية، وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، حسب بوابة الفجر المصرية. وأكد وزير خارجية لاتفيا حرص بلاده على التعاون مع مصر، خاصة لدورها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. واستعرض الجانبان حسب متحدث الرئاسة المصرية، الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب.وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي حضر اللقاء، إنه تم توقيع اتفاقات للتعاون بين مصر ولاتفيا في مجالي التعليم والعلوم.
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أخبار مصر الآن
السيسي يلتقي بوزير خارجية لاتفيا لمناقشة الملفات المشتركة وتوقيع اتفاقات تعاون في التعليم والعلوم
20:17 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 20:22 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأحد، وزير خارجية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش.
وتابع المتحدث أن السيسي رحب بوزير الخارجية، وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، حسب بوابة الفجر المصرية.
وأكد وزير خارجية لاتفيا حرص بلاده على التعاون مع مصر
، خاصة لدورها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
واستعرض الجانبان حسب متحدث الرئاسة المصرية، الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي حضر اللقاء، إنه تم توقيع اتفاقات للتعاون بين مصر ولاتفيا في مجالي التعليم والعلوم.