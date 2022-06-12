https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصين-تتهم-أمريكا-بمحاولة-اختطاف-دعم-دول-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1063467822.html

الصين تتهم أمريكا بمحاولة "اختطاف" دعم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الصين تتهم أمريكا بمحاولة "اختطاف" دعم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ

اتهم وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بمحاولة "اختطاف" دعم الدول في منطقة "آسيا والمحيط الهادئ" لتأليبها على الصين، قائلا، إن واشنطن... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T09:10+0000

2022-06-12T09:10+0000

2022-06-12T09:10+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وانتقد فنغي نظيره الأمريكي لويد أوستن، رافضا "اتهامه التشهيري" في اليوم السابق بقمة "حوار شانغريلا"، بأن الصين تسبب عدم الاستقرار لمطالبتها بجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وزيادة أنشطتها العسكرية في المنطقة.وشدد أوستن على الحاجة لشراكة متعددة مع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما اعتبره وزير الدفاع الصيني محاولة لتهميش بكين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأضاف فنغي أنه لا ينبغي أن تفرض دولة إرادتها على الآخرين أو تتنمر عليهم تحت ستار التعددية.تعمل الصين على تحديث جيشها بسرعة وتسعى إلى توسيع نفوذها وطموحاتها في المنطقة، حيث وقعت مؤخرا اتفاقية أمنية مع جزر سليمان يخشى الكثيرون أن تؤدي إلى إنشاء قاعدة بحرية صينية في المحيط الهادئ.ووضعت حجر أساس في الأسبوع الماضي لمشروع توسيع ميناء بحري في كمبوديا يمكن أن يمنح بكين موطئ قدم في خليج تايلاند.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/وزير-الدفاع-الصيني-سنقاتل-بأي-ثمن-وحتى-النهاية-ضد-كل-من-يحاول-فصل-تايوان-عن-بكين-1063460903.html

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