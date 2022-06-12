https://arabic.sputniknews.com/20220612/العملة-الإيرانية-تهبط-إلى-أدنى-مستوى-لها-على-الإطلاق-1063480617.html
العملة الإيرانية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
العملة الإيرانية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
انخفضت قيمة العملة الإيرانية، اليوم الأحد، لأدنى مستوى لها على الإطلاق، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:57+0000
2022-06-12T12:57+0000
2022-06-12T12:57+0000
أخبار إيران
اقتصاد
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ويتداول التجار في طهران، اليوم، الدولار الواحد مقابل 332 ألف ريال، ارتفاعا من 327500 يوم السبت، بحسب "أسوشيتدبرس".ويمثل ذلك ارتفاعا بقيمة 4.4% مقارنة بمطلع شهر يونيو/ حزيران، حيث جرى تداول العملة المحلية عند 318000 مقابل الدولار.وكانت العملة الإيرانية يتم تداولها عند 32 ألف ريال للدولار، عندما كان الاتفاق النووي الإيراني ساريا.يأتي الهبوط الجديد في قيمة الريال الإيراني في الوقت الذي لاتزال فيه العقوبات الأمريكية سارية ضد طهران.ما زال الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة، وذلك في الأغلب بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وهو ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات على النفط الإيراني وقطاع المصارف.ووصلت المحادثات في فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود.في غضون ذلك، ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 31 من تجار العملات والذهب بتهمة خلق "طلب زائف'' في السوق، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي دون ذكر تفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-إسرائيل-وتركيا-تنفذان-عملية-مشتركة-لضبط-خلية-اغتيالات-إيرانية-1063126436.html
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أخبار إيران, اقتصاد
العملة الإيرانية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
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انخفضت قيمة العملة الإيرانية، اليوم الأحد، لأدنى مستوى لها على الإطلاق، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود.
ويتداول التجار في طهران، اليوم، الدولار الواحد مقابل 332 ألف ريال، ارتفاعا من 327500 يوم السبت، بحسب "أسوشيتدبرس".
ويمثل ذلك ارتفاعا بقيمة 4.4% مقارنة بمطلع شهر يونيو/ حزيران، حيث جرى تداول العملة
المحلية عند 318000 مقابل الدولار.
وكانت العملة الإيرانية يتم تداولها عند 32 ألف ريال للدولار، عندما كان الاتفاق النووي الإيراني ساريا.
يأتي الهبوط الجديد في قيمة الريال الإيراني في الوقت الذي لاتزال فيه العقوبات الأمريكية سارية ضد طهران.
ما زال الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة، وذلك في الأغلب بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وهو ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات على النفط الإيراني وقطاع المصارف.
ووصلت المحادثات في فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود.
في غضون ذلك، ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 31 من تجار العملات والذهب بتهمة خلق "طلب زائف'' في السوق، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي دون ذكر تفاصيل.