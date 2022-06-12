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https://arabic.sputniknews.com/20220612/برلماني-عراقي-لـسبوتنيك-مسعود-بارزاني-يعتزم-تقديم-مبادرة-لحل-أزمة-تشكيل-الحكومة-خلال-أيام-1063484639.html
برلماني عراقي لـ"سبوتنيك": مسعود بارزاني يعتزم تقديم مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة خلال أيام
برلماني عراقي لـ"سبوتنيك": مسعود بارزاني يعتزم تقديم مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة خلال أيام
كشف رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز ، اليوم الأحد، عن نية رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، إطلاق مبادرة خلال الأيام... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:20+0000
2022-06-12T14:20+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز في تصريح لسبوتنيك: "هناك حديث عن أن السيد مسعود بارزاني لديه مبادرة سيطرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وسنرى حيثيات هذه المبادرة".وأضاف "لا أحد يعرف مضمون هذه المبادرة حيث لم تسرب أي معلومات عنها حتى الآن ولم نستلم أي شيء عنها لغاية الآن".وحول توقعه لمدى قبول القوى السياسية بمبادرة البارزاني، قال الفائز "حسب البنود التي سيتم طرحها ضمن المبادرة وحيثياتها،عندما تطرح المبادرة وتتوضح معالمها سيتوضح معها إن كان سيتم القبول بها أو رفضها"، وشدد أنه "على الجميع أن يصل إلى قناعة تامة بضرورة وجود مخرج لحل الأزمة التي يمر بها العراق".
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أخبار العراق اليوم

برلماني عراقي لـ"سبوتنيك": مسعود بارزاني يعتزم تقديم مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة خلال أيام

14:20 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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كشف رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز ، اليوم الأحد، عن نية رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، إطلاق مبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة لحل الأزمة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد .
بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز في تصريح لسبوتنيك: "هناك حديث عن أن السيد مسعود بارزاني لديه مبادرة سيطرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وسنرى حيثيات هذه المبادرة".
وأضاف "لا أحد يعرف مضمون هذه المبادرة حيث لم تسرب أي معلومات عنها حتى الآن ولم نستلم أي شيء عنها لغاية الآن".
وحول توقعه لمدى قبول القوى السياسية بمبادرة البارزاني، قال الفائز "حسب البنود التي سيتم طرحها ضمن المبادرة وحيثياتها،عندما تطرح المبادرة وتتوضح معالمها سيتوضح معها إن كان سيتم القبول بها أو رفضها"، وشدد أنه "على الجميع أن يصل إلى قناعة تامة بضرورة وجود مخرج لحل الأزمة التي يمر بها العراق".
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