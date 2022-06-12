https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-أمريكي-يظهر-كيف-أدت-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-لتقسيم-الناتو-1063463702.html
تقرير أمريكي يظهر كيف أدت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتقسيم الناتو
تقرير أمريكي يظهر كيف أدت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتقسيم الناتو
أشار تقرير أمريكي إلى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت لحدوث انقسام في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T06:59+0000
2022-06-12T06:59+0000
2022-06-12T07:02+0000
الناتو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن تحالف شمال الأطلسي، الذي أعلن إيمانويل ماكرون عن "موت دماغه" في عام 2019، يحتاج اليوم إلى "إصلاح شامل".وفقا لمؤلف المقال، إدوارد لوكاس، الباحث في مركز تحليل السياسة الأوروبية، فقد كشفت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عن مشاكل داخل الكتلة. وبحسب المؤلف، فإنه على الرغم من وحدة الهدف الواضحة، يبدو التحالف متعبا وعفا عليه الزمن. أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب مزيدا من الأمن لأوروبا، وأن الناتو كان عدوانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا
تقرير أمريكي يظهر كيف أدت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتقسيم الناتو
06:59 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير أمريكي إلى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت لحدوث انقسام في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة
"فورين بوليسي" الأمريكية، فإن تحالف شمال الأطلسي، الذي أعلن إيمانويل ماكرون عن "موت دماغه" في عام 2019، يحتاج اليوم إلى "إصلاح شامل".
وفقا لمؤلف المقال، إدوارد لوكاس، الباحث في مركز تحليل السياسة الأوروبية، فقد كشفت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عن مشاكل داخل الكتلة.
أولا، يعد التحالف المكون من 30 عضوا مرهقا للغاية. من وجهة نظر عسكرية، لا يهم سوى عدد قليل من البلدان، في المقام الأول الولايات المتحدة، ولكن من وجهة نظر سياسية، حتى لوكسمبورغ وأيسلندا الصغيرة لها الحق في التصويت.
وبحسب المؤلف، فإنه على الرغم من وحدة الهدف
الواضحة، يبدو التحالف متعبا وعفا عليه الزمن.
تساءل المؤلف قائلا: "يتجادل الحلفاء بشدة حول صياغة مفهومهم الاستراتيجي الجديد، والذي سيحدد مهمة التحالف للسنوات القادمة وسيتم تقديمه في مدريد. ماذا سيقولون عن روسيا؟ الصين؟ ما التضحيات والمخاطر التي ترغب الدول الأعضاء حقا فيها؟ هل هم على استعداد للتضحية بالسيادة، لتبسيط عملية صنع القرار؟".
أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب مزيدا من الأمن لأوروبا، وأن الناتو كان عدوانيا.