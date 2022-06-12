https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-يسمي-الدول-التي-تقف-بوجه-مطالب-أمريكا-للضغط-على-روسيا-1063461489.html
تقرير يسمي الدول التي ترفض الإنضمام لتحالف أمريكا ضد روسيا
تقرير يسمي الدول التي ترفض الإنضمام لتحالف أمريكا ضد روسيا
أشار تقرير صحفي أمريكي إلى محافظة العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على علاقات مع روسيا ومقاومة دعوات الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T04:18+0000
2022-06-12T04:18+0000
2022-06-12T04:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول الآن بإصرار إقناع الدول المحايدة، بما في ذلك الهند والبرازيل وإسرائيل ودول الخليج العربي، بفرض عقوبات على الجانب الروسي، وممارسة الضغط الدبلوماسي وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وأشار المقال إلى أن الصين أدانت محاولات واشنطن لتوسيع التحالف الذي يضم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.كما وتحدث التقرير عن تمكن روسيا من الحفاظ على قوة عملتها بالإضافة للحفاظ على العلاقات التجارية مع دول البريكس، وكذلك فنزويلا وتايلاند.هذا واتهمت أوغندا وباكستان وفيتنام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا بإلغاء أي احتمال لإجراء محادثات سلام بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير يسمي الدول التي ترفض الإنضمام لتحالف أمريكا ضد روسيا
04:18 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 04:19 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير صحفي أمريكي إلى محافظة العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على علاقات مع روسيا ومقاومة دعوات الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد موسكو.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"نيويورك تايمز"، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول الآن بإصرار إقناع الدول المحايدة، بما في ذلك الهند والبرازيل وإسرائيل ودول الخليج العربي، بفرض عقوبات على الجانب الروسي، وممارسة الضغط الدبلوماسي وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأشار المقال إلى أن الصين أدانت محاولات واشنطن لتوسيع التحالف
الذي يضم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وشرح التقرير الصعوبة التي يعاني منها المسؤولون الأمريكيون في محاولة إقناع دول أخرى لتوحيد مصالحها مع الجانب الأمريكي والأوروبي من أجل عزل روسيا.
كما وتحدث التقرير عن تمكن روسيا من الحفاظ على قوة عملتها بالإضافة للحفاظ على العلاقات التجارية مع دول البريكس، وكذلك فنزويلا وتايلاند.
هذا واتهمت أوغندا وباكستان وفيتنام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا بإلغاء أي احتمال لإجراء محادثات سلام بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.