https://arabic.sputniknews.com/20220612/تونس-اللجنة-الاستشارية-للشؤون-الاقتصادية-والاجتماعية-تستعد-لعقد-جلسة-حوار-جديدة-مع-الحكومة-1063472680.html
تونس… اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تستعد لعقد جلسة حوار جديدة مع الحكومة
تونس… اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تستعد لعقد جلسة حوار جديدة مع الحكومة
تستعد اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تونس لعقد جلسة جديدة للحوار الوطني مع الحكومة. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:14+0000
2022-06-12T10:14+0000
2022-06-12T10:14+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وتهدف الجلسة المقبلة إلى تقديم برنامج الحكومة للإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.يذكر أن وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس نصر الدين النصيبي، وهو المتحدث باسم الحكومة، أعلن استعداد الحكومة للحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أنها تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.ولفت النصيبي، في تصريحات أمس السبت، إلى أن الحكومة تعمل على تفادي إضراب 16 يونيو/ حزيران الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة والاتحاد لديهم توافق على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبرته قوى سياسية في البلاد انقلابا على الدستور، في ذات الوقت الذي اعتبره آخرون تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).
https://arabic.sputniknews.com/20220604/وسط-رفض-الأحزاب-والمنظمات-لجان-جمهورية-تونس-الجديدة-تعقد-أولى-جلساتها-1063087094.html
https://arabic.sputniknews.com/20220523/بعد-رفض-اتحاد-الشغل-المشاركة-في-الحوار-الوطني-الرئيس-التونسي-في-موقف-صعب-1062638714.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس… اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تستعد لعقد جلسة حوار جديدة مع الحكومة
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تستعد اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تونس لعقد جلسة جديدة للحوار الوطني مع الحكومة.
وتهدف الجلسة المقبلة إلى تقديم برنامج الحكومة للإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.
يذكر أن وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس نصر الدين النصيبي، وهو المتحدث باسم الحكومة، أعلن استعداد الحكومة للحوار
مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أنها تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
ولفت النصيبي، في تصريحات أمس السبت، إلى أن الحكومة تعمل على تفادي إضراب 16 يونيو/ حزيران الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة والاتحاد لديهم توافق على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية
شملت حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبرته قوى سياسية في البلاد انقلابا على الدستور، في ذات الوقت الذي اعتبره آخرون تصحيحا لمسار ثورة
2011 (حسب وصفها).