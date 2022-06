دراسة تحدد أفضل مشروب لإدارة مرض السكري

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care Journal، تم ربط شرب حصة صغيرة من بروتين مصل اللبن قبل كل وجبة بالمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2، بحسب Eat This, Not That.