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https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-إلى-ضغط-عربي-على-أنصار-الله-لفتح-المعابر-في-تعز-1063488178.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو إلى ضغط عربي على "أنصار الله" لفتح المعابر في تعز
رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو إلى ضغط عربي على "أنصار الله" لفتح المعابر في تعز
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، إلى ضغط عربي فاعل على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:27+0000
2022-06-12T15:27+0000
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وحسب وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة في جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين ضمن زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.وقال العليمي "نتطلع إلى مضاعفة الضغط من أجل دفع الميلشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة الأممية".وأضاف "في مقدمة هذه الالتزامات فتح معابر تعز والمدن الأخرى، وإنقاذ الناقلة (صافر) من الانهيار والتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة للدول المطلة على البحر الأحمر، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جامعة الدول العربية إلى "حشد كافة القدرات إلى جانب الإصلاحات التي يقودها المجلس كأفضل ضمان لاستعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام".وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة أنصار الله، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.وفي الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعلن غروندبرغ موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, جامعة الدول العربية, العالم العربي

رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو إلى ضغط عربي على "أنصار الله" لفتح المعابر في تعز

15:27 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، إلى ضغط عربي فاعل على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة في جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين ضمن زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.
وقال العليمي "نتطلع إلى مضاعفة الضغط من أجل دفع الميلشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة الأممية".
وأضاف "في مقدمة هذه الالتزامات فتح معابر تعز والمدن الأخرى، وإنقاذ الناقلة (صافر) من الانهيار والتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة للدول المطلة على البحر الأحمر، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جامعة الدول العربية إلى "حشد كافة القدرات إلى جانب الإصلاحات التي يقودها المجلس كأفضل ضمان لاستعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام".
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وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة أنصار الله، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.
وفي الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعلن غروندبرغ موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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