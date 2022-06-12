https://arabic.sputniknews.com/20220612/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-رحيل-مارسيلو-1063478223.html
رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو
رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو
أعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، موعد حفل وداع أسطورة الفريق، ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:08+0000
2022-06-12T12:08+0000
2022-06-12T12:09+0000
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وصرح ريال مدريد في بيان، "يعلن النادي أن غدا الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا سيقام حفل وداع لقائدنا مارسيلو في المدينة الرياضية لريال مدريد، سيترأسه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي".ينتهي عقد مارسيلو، قائد الفريق الملكي، في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وقرر النادي الملكي عدم التجديد للدولي البرازيلي.ويلعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ شتاء 2007، قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 15 عاما تقريبا داخل جدران قلعة "سانتياغو برنابيو".وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنغي، وختم هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الدوري الإسباني
رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو
12:08 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
أعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، موعد حفل وداع أسطورة الفريق، ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو.
وصرح ريال مدريد
في بيان، "يعلن النادي أن غدا الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا سيقام حفل وداع لقائدنا مارسيلو في المدينة الرياضية لريال مدريد، سيترأسه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي".
ينتهي عقد مارسيلو، قائد الفريق الملكي، في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وقرر النادي الملكي عدم التجديد للدولي البرازيلي.
ويلعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ شتاء 2007، قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 15 عاما تقريبا داخل جدران قلعة "سانتياغو برنابيو".
وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنغي، وختم هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا
، كقائد للفريق.