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https://arabic.sputniknews.com/20220612/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-رحيل-مارسيلو-1063478223.html
رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو
رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو
أعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، موعد حفل وداع أسطورة الفريق، ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:08+0000
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أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
الدوري الإسباني
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وصرح ريال مدريد في بيان، "يعلن النادي أن غدا الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا سيقام حفل وداع لقائدنا مارسيلو في المدينة الرياضية لريال مدريد، سيترأسه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي".ينتهي عقد مارسيلو، قائد الفريق الملكي، في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وقرر النادي الملكي عدم التجديد للدولي البرازيلي.ويلعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ شتاء 2007، قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 15 عاما تقريبا داخل جدران قلعة "سانتياغو برنابيو".وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنغي، وختم هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.
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أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الدوري الإسباني

رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل مارسيلو

12:08 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 12.06.2022)
© AFP 2022 / PAUL ELLISمارسيلو
مارسيلو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، موعد حفل وداع أسطورة الفريق، ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو.
وصرح ريال مدريد في بيان، "يعلن النادي أن غدا الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا سيقام حفل وداع لقائدنا مارسيلو في المدينة الرياضية لريال مدريد، سيترأسه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي".
ينتهي عقد مارسيلو، قائد الفريق الملكي، في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وقرر النادي الملكي عدم التجديد للدولي البرازيلي.
ويلعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ شتاء 2007، قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 15 عاما تقريبا داخل جدران قلعة "سانتياغو برنابيو".
وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنغي، وختم هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.
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