عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220612/زعيم-المعارضة-الفنزويلي-يتهم-مجموعات-عنيفة-مرتبطة-بالحكومة-بالاعتداء-عليه-1063474981.html
زعيم المعارضة الفنزويلي يتهم "مجموعات عنيفة" مرتبطة بالحكومة بالاعتداء عليه
زعيم المعارضة الفنزويلي يتهم "مجموعات عنيفة" مرتبطة بالحكومة بالاعتداء عليه
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو تعرضه لاعتداء، متهما "مجموعات عنيفة" مرتبطة بحكومة نيكولاس مادورو بتنفيذه خلال جولة في البلاد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:56+0000
2022-06-12T10:56+0000
معارضة فنزويلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104503/12/1045031230_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_8ca4a34d9fac9b836ee41f9533424682.jpg
وقال زعيم المعارضة الفنزويلية، أمس السبت، في مقطع مصور نشره عبر موقع إنستغرام "إنه كان كمينا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.ووقع الهجوم أثناء اجتماع عقده في مطعم مع نشطاء من الأحزاب السياسية المعارضة في بلدة سان كارلوس بولاية كوجيديس الزراعية في وسط البلاد.وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أحد المقاطع المصورة، ظهر خوان غوايدو يتم دفعه خارج المطعم وسط صياح وتدافع.واتهم زعيم المعارضة الفنزويلية قادة المنطقة في "الحزب الاشتراكي الموحد" الحاكم بأنهم "قادوا مجموعات عنيفة صغيرة".وعبر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المكلف بشؤون أمريكا اللاتينية براين نيكولز عبر تويتر عن "القلق البالغ من الهجوم غير المبرر" الذي استهدف زعيم المعارضة وأنصاره.ويوم الأربعاء، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات هاتفية مع خوان غوايدو على هامش قمة الأمريكيتين، من دون دعوته إلى هذا الاجتماع الذي استبعدت منه السلطة الفنزويلية أيضا.وتعترف واشنطن بزعيم المعارضة كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه فشل في الإطاحة بالزعيم الاشتراكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-الخارجية-الأمريكي-العقوبات-ضد-فنزويلا-لن-تبقى-للأبد-1063415730.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104503/12/1045031230_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_3df3255dda6533d91bf10ea9db8cb4d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
معارضة فنزويلا

زعيم المعارضة الفنزويلي يتهم "مجموعات عنيفة" مرتبطة بالحكومة بالاعتداء عليه

10:56 GMT 12.06.2022
© AP Photo / Ariana Cubillosزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبرTelegram
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو تعرضه لاعتداء، متهما "مجموعات عنيفة" مرتبطة بحكومة نيكولاس مادورو بتنفيذه خلال جولة في البلاد.
وقال زعيم المعارضة الفنزويلية، أمس السبت، في مقطع مصور نشره عبر موقع إنستغرام "إنه كان كمينا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات ضد فنزويلا لن تبقى للأبد
أمس, 04:45 GMT
ووقع الهجوم أثناء اجتماع عقده في مطعم مع نشطاء من الأحزاب السياسية المعارضة في بلدة سان كارلوس بولاية كوجيديس الزراعية في وسط البلاد.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أحد المقاطع المصورة، ظهر خوان غوايدو يتم دفعه خارج المطعم وسط صياح وتدافع.
واتهم زعيم المعارضة الفنزويلية قادة المنطقة في "الحزب الاشتراكي الموحد" الحاكم بأنهم "قادوا مجموعات عنيفة صغيرة".
وعبر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المكلف بشؤون أمريكا اللاتينية براين نيكولز عبر تويتر عن "القلق البالغ من الهجوم غير المبرر" الذي استهدف زعيم المعارضة وأنصاره.
ويوم الأربعاء، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات هاتفية مع خوان غوايدو على هامش قمة الأمريكيتين، من دون دعوته إلى هذا الاجتماع الذي استبعدت منه السلطة الفنزويلية أيضا.
وتعترف واشنطن بزعيم المعارضة كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه فشل في الإطاحة بالزعيم الاشتراكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала