https://arabic.sputniknews.com/20220612/ستولتنبرغ-تركيا-لها-مخاوف-مشروعة-حول-الإرهاب-ونأمل-حل-قضية-السويد-وفنلندا-في-أقرب-وقت-1063483093.html
ستولتنبرغ: تركيا لها مخاوف مشروعة حول الإرهاب ونأمل حل قضية السويد وفنلندا في أقرب وقت
ستولتنبرغ: تركيا لها مخاوف مشروعة حول الإرهاب ونأمل حل قضية السويد وفنلندا في أقرب وقت
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أنه يتم التواصل مع تركيا باستمرار لمناقشة مخاوفها والتوصل إلى حل بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف، مضيفا أن أنقرة... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T13:42+0000
2022-06-12T13:42+0000
2022-06-12T13:42+0000
العالم
الناتو
أخبار تركيا اليوم
انضمام
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مع رئيس فنلندا ساولي نينيستو، اليوم الأحد: "الناتو في تواصل مستمر مع تركيا لإيجاد طريقة للمضي قدما لمناقشة قلقها ومخاوفها، وهو في تواصل مستمر أيضا مع فنلندا والسويد".وأشار إلى أنوتابع: "قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو يُعد تاريخيا وأن الدولتين حليفتان مقربتان ولدينا مصالح مشتركة معهما، كما أن انضمامها سيعزز أمن الحلف، الذي زاد وجوده في المنطقة بتدريبات تجري حاليا بـ 7 آلاف متدرب".كما أعرب عن أمله في "حل مسألة انضمام السويد وفنلندا في أقرب وقت ممكن"، كما رحب بعزم "السويد وفنلندا الاجتماع مع تركيا لمناقشة مخاوف أنقرة وإيجاد حل مشترك".ومن جانبه، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو: "ناقشنا الوضع وتفاجأنا بموقف تركيا حول عزم انضمام بلادنا إلى الناتو وأنه هناك تواصل مستمر مع تركيا ونأمل أن نجد حلا يرضي الجميع".وأضاف: "ناقشنا الحرب في أوكرانيا، للأسف ليس هناك نهاية للحرب تلوح بالأفق والوضع مقلق للغاية، هناك العديد من الاشتباكات والهجمات المستمرة، لذلك يجب أن نعزز مرونة الأوكرانيين"، وتابع: "فنلندا ستواصل دعم أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/تشاووش-أوغلو-يجب-أخذ-مخاوف-تركيا-بشأن-دعم-الإرهاب-في-الاعتبار-1063425424.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم, انضمام, السويد
ستولتنبرغ: تركيا لها مخاوف مشروعة حول الإرهاب ونأمل حل قضية السويد وفنلندا في أقرب وقت
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أنه يتم التواصل مع تركيا باستمرار لمناقشة مخاوفها والتوصل إلى حل بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف، مضيفا أن أنقرة لديها مخاوف مشروعة حول الإرهاب.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مع رئيس فنلندا ساولي نينيستو، اليوم الأحد: "الناتو في تواصل مستمر مع تركيا لإيجاد طريقة للمضي قدما لمناقشة قلقها ومخاوفها، وهو في تواصل مستمر أيضا مع فنلندا والسويد".
وأشار إلى أن
"تركيا لها مخاوف شرعية تجاه الإرهاب وهي عانت بشكل كبير منه ولعبت دورا مهما في مكافحة داعش، واستقبلت عددا كبيرا من اللاجئين".
وتابع: "قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو يُعد تاريخيا وأن الدولتين حليفتان مقربتان ولدينا مصالح مشتركة معهما، كما أن انضمامها سيعزز أمن الحلف، الذي زاد وجوده في المنطقة بتدريبات تجري حاليا بـ 7 آلاف متدرب".
كما أعرب عن أمله في "حل مسألة انضمام السويد وفنلندا في أقرب وقت ممكن"، كما رحب بعزم "السويد وفنلندا الاجتماع مع تركيا لمناقشة مخاوف أنقرة وإيجاد حل مشترك".
ومن جانبه، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو: "ناقشنا الوضع وتفاجأنا بموقف تركيا حول عزم انضمام بلادنا إلى الناتو وأنه هناك تواصل مستمر مع تركيا ونأمل أن نجد حلا يرضي الجميع".
وأضاف: "ناقشنا الحرب في أوكرانيا، للأسف ليس هناك نهاية للحرب تلوح بالأفق والوضع مقلق للغاية، هناك العديد من الاشتباكات والهجمات المستمرة، لذلك يجب أن نعزز مرونة الأوكرانيين"، وتابع: "فنلندا ستواصل دعم أوكرانيا".