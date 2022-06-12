https://arabic.sputniknews.com/20220612/ضاحي-خلفان-7-آلاف-عقوبة-ضد-روسيا-وكأنك-يا-بوتين-ما-دريت-1063470802.html
ضاحي خلفان معلقا على حجم العقوبات الغربية: 7 آلاف عقوبة ضد روسيا "وكأنك يا بوتين ما دريت"
ضاحي خلفان معلقا على حجم العقوبات الغربية: 7 آلاف عقوبة ضد روسيا "وكأنك يا بوتين ما دريت"
علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية الخاصة... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:37+0000
2022-06-12T09:37+0000
2022-06-12T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلفان عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت.. الحقيقة أنه حجم العقوبات بشكل غير متوقع".وأضاف في تغريدة أخرى: "أخطر ما في المستقبل توجه البعض إلى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين".وتابع: "هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين".يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشاد في تصريحات سابقة بموقف دول الخليج من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قائلا إن "دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضاحي خلفان معلقا على حجم العقوبات الغربية: 7 آلاف عقوبة ضد روسيا "وكأنك يا بوتين ما دريت"
09:37 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.
وقال خلفان
عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت.. الحقيقة أنه حجم العقوبات بشكل غير متوقع".
وأضاف في تغريدة أخرى: "أخطر ما في المستقبل توجه البعض إلى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين
".
وتابع: "هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين".
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشاد في تصريحات سابقة بموقف دول الخليج من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قائلا إن "دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.