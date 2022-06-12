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عاصفة غبارية تضرب مدينة دير الزور شرقي سوريا.. صور
عاصفة غبارية تضرب مدينة دير الزور شرقي سوريا.. صور
ضربت عاصفة غبارية، اليوم الأحد، محافظة دير الزور شرقي سوريا ما تسبب في انخفاض الرؤية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T22:10+0000
2022-06-12T22:12+0000
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واستنفر الدفاع المدني وأطقم المشافي والجهات الإدارية في المحافظة، ونصحوا الأهالي بالتزام منازلهم تحسبا للأسوأ، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وبين مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي، أن المديرية رفعت الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء.ودعا الشعيبي المواطنين وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج إلا للضرورة، إلى أن تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظاً على صحتهم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".بدوره أكد مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي، الدكتور عمر العاكوب، جاهزية قسم الإسعاف في الهيئة لاستقبال حالات الاختناقات وضيق التنفس التي قد تحدث نتيجة العاصفة الغبارية التي تقع تحت تأثيرها محافظة الحسكة بما فيها القامشلي. مشيرا إلى أن قسم الإسعاف استقبل الشهر الماضي أكثر من 40 حالة اختناق من جراء العاصفة الترابية التي تأثرت بها المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الجيش-الروسي-يقدم-خدمات-طبية-ومساعدات-غذائية-لقرية-سورية-حدودية-مع-تركيا-صور-1063502728.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

عاصفة غبارية تضرب مدينة دير الزور شرقي سوريا.. صور

22:10 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 22:12 GMT 12.06.2022)
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . ALI.HASHIM
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ضربت عاصفة غبارية، اليوم الأحد، محافظة دير الزور شرقي سوريا ما تسبب في انخفاض الرؤية.
واستنفر الدفاع المدني وأطقم المشافي والجهات الإدارية في المحافظة، ونصحوا الأهالي بالتزام منازلهم تحسبا للأسوأ، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وبين مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي، أن المديرية رفعت الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء.
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . ALI.HASHIMعاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
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© Sputnik . ALI.HASHIM
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا
ودعا الشعيبي المواطنين وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج إلا للضرورة، إلى أن تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظاً على صحتهم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية حدودية مع تركيا... صور
21:27 GMT
بدوره أكد مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي، الدكتور عمر العاكوب، جاهزية قسم الإسعاف في الهيئة لاستقبال حالات الاختناقات وضيق التنفس التي قد تحدث نتيجة العاصفة الغبارية التي تقع تحت تأثيرها محافظة الحسكة بما فيها القامشلي. مشيرا إلى أن قسم الإسعاف استقبل الشهر الماضي أكثر من 40 حالة اختناق من جراء العاصفة الترابية التي تأثرت بها المنطقة.
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