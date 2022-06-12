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كتلة هوائية أوروبية تضرب مصر وتسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة
كتلة هوائية أوروبية تضرب مصر وتسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة
أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن كتلة هوائية أوروبية قادمة إلى البلاد تسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعدما شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:58+0000
2022-06-12T10:00+0000
مصر
أخبار المناخ في العالم
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وقالت الأرصاد في بيان إنه لأول مرة خلال هذا العام سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة أمس السبت درجة حرارة 43 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى.وأضافت أنه "بداية من اليوم الأحد تتأثر مصر بكتلة هوائية أوروبية قادمة إلى مناطق شمال البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى اعتدال الطقس بشكل محسوس".وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.وتابعت: "تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية وتسجل 29 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 39 درجة مئوية".بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 45 درجة نهارا.ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأرصاد-المصرية-تعلن-موعد-انكسار-موجة-الحرارة-الشديدة-1063374148.html
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مصر, أخبار المناخ في العالم

كتلة هوائية أوروبية تضرب مصر وتسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

09:58 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 12.06.2022)
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن كتلة هوائية أوروبية قادمة إلى البلاد تسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعدما شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجة حارة شديدة.
وقالت الأرصاد في بيان إنه لأول مرة خلال هذا العام سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة أمس السبت درجة حرارة 43 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى.
وأضافت أنه "بداية من اليوم الأحد تتأثر مصر بكتلة هوائية أوروبية قادمة إلى مناطق شمال البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى اعتدال الطقس بشكل محسوس".
وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.
وتابعت: "تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية وتسجل 29 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 39 درجة مئوية".
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
الأرصاد المصرية تعلن موعد انكسار موجة الحرارة الشديدة
10 يونيو, 07:21 GMT
بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 45 درجة نهارا.
ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
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