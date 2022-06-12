https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتدى-الصدر-يوجه-بإغلاق-جميع-المؤسسات-التابعة-له-في-العراق-باستثناء-6-منها-1063498191.html
مقتدى الصدر يوجه بإغلاق جميع المؤسسات التابعة له في العراق باستثناء 6 منها
مقتدى الصدر يوجه بإغلاق جميع المؤسسات التابعة له في العراق باستثناء 6 منها
وجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T19:38+0000
2022-06-12T19:38+0000
2022-06-12T19:38+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال المكتب الخاص للصدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر فقد تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء المؤسسات المدرجة أدناه 6 مؤسسات".وأضاف أن المؤسسات المستثناة هي "مؤسسة المرقد الشريف بكافة مفاصلها الإدارية، ومكتب السيد الشهيد قدس سره/ النجف الأشرف، والمكتب الخاص، وهيئة تراث السيد الشهيد قدس سره، وبراني السيد الشهيد (المتحف)، و مشروع البنيان المرصوص"، متابعا: "على المؤسسات الست المذكورة الاستمرار بعملها حسب السياقات الإدارية المعمول بها سابقا".ووجّه الصدر، في وقت سابق اليوم، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-البرلمان-العراقي-يقبل-استقالة-أعضاء-الكتلة-الصدرية-فيديو-1063495470.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر يوجه بإغلاق جميع المؤسسات التابعة له في العراق باستثناء 6 منها
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وجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري.
وقال المكتب الخاص للصدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع
)، إنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر فقد تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء المؤسسات المدرجة أدناه 6 مؤسسات".
وأضاف أن المؤسسات المستثناة هي "مؤسسة المرقد الشريف بكافة مفاصلها الإدارية، ومكتب السيد الشهيد قدس سره/ النجف الأشرف، والمكتب الخاص، وهيئة تراث السيد الشهيد قدس سره، وبراني السيد الشهيد (المتحف)، و مشروع البنيان المرصوص"، متابعا: "على المؤسسات الست المذكورة الاستمرار بعملها حسب السياقات الإدارية المعمول بها سابقا".
ووجّه الصدر، في وقت سابق اليوم، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان
محمد الحلبوسي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي
، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع
، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.