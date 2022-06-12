https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتل-3-أشخاص-في-هجومين-منفصلين-بأفغانستان-1063504054.html
مقتل 3 أشخاص في هجومين منفصلين بأفغانستان
مقتل 3 أشخاص في هجومين منفصلين بأفغانستان
أطلق مسلحان النار، الأحد، على حافلة تقل فنيين يعملون في مطار، شمال أفغانستان، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين، بحسب الشرطة. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T23:27+0000
2022-06-12T23:27+0000
2022-06-12T23:27+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال المتحدث باسم شرطة بلخ المحلية محمد آصف وزيري، لوكالة "فرانس برس"، إن الحافلة "تعرّضت للهجوم فيما كان الفريق الفني متوجها إلى مطار" مدينة مزار الشريف لتولي أعماله هناك.في سياق منفصل، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون، في انفجار سيارة للشرطة في عاصمة إقليم كونار الأفغاني، أسد أباد، حسبما أفادت صحيفة "أريانا نيوز" نقلا عن الشرطة.ووقع الانفجار بعد أن ألقى مجهولون عبوة ناسفة بدائية الصنع على سيارة للشرطة، وفقا لقائد شرطة الإقليم مالاوي عبد الحق حقاني.ولم تعلن أية جماعة إرهابية حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/كابول-مقتل-6-أشخاص-في-تفجير-استهدف-سيارة-ركاب-1063447375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مقتل 3 أشخاص في هجومين منفصلين بأفغانستان
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أطلق مسلحان النار، الأحد، على حافلة تقل فنيين يعملون في مطار، شمال أفغانستان، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين، بحسب الشرطة.
وقال المتحدث باسم شرطة بلخ المحلية محمد آصف وزيري، لوكالة "فرانس برس"، إن الحافلة "تعرّضت للهجوم
فيما كان الفريق الفني متوجها إلى مطار" مدينة مزار الشريف لتولي أعماله هناك.
في سياق منفصل، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون، في انفجار سيارة للشرطة في عاصمة إقليم كونار الأفغاني، أسد أباد، حسبما أفادت صحيفة "أريانا نيوز" نقلا عن الشرطة.
ووقع الانفجار بعد أن ألقى مجهولون عبوة ناسفة بدائية الصنع على سيارة للشرطة، وفقا لقائد شرطة الإقليم مالاوي عبد الحق حقاني.
ولم تعلن أية جماعة إرهابية حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.