https://arabic.sputniknews.com/20220612/-بعد-فشلها-في-الانتحار-إعلامية-عربية-تعلن-طلاقها--1063470234.html
بعد فشلها في الانتحار... إعلامية عربية تعلن طلاقها
بعد فشلها في الانتحار... إعلامية عربية تعلن طلاقها
كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عن محاولتها وضع حد لحياتها من خلال تناول جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:13+0000
2022-06-12T09:13+0000
2022-06-12T09:13+0000
العالم العربي
منوعات
إعلامية
مصر
انتحار
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وكتبت الخطيب، منشورا بحسابها على موقع "تويتر" قالت فيه "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي... لم تفلح المحاولة - للأسف- فأُعدت غصبا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها... لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه".كما أعلنت ياسمين الخطيب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر، مطالبة الصحفيين باحترام رغبتها في عدم التحدث عن انفصالها، "تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب)، كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات, إعلامية, مصر, انتحار
بعد فشلها في الانتحار... إعلامية عربية تعلن طلاقها
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كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عن محاولتها وضع حد لحياتها من خلال تناول جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول.
وكتبت الخطيب، منشورا بحسابها على موقع "تويتر" قالت فيه "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي... لم تفلح المحاولة - للأسف- فأُعدت غصبا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها... لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه".
وأضافت: "سأعترف بكل شجاعة إني أعاني BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".
كما أعلنت ياسمين الخطيب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر، مطالبة الصحفيين باحترام رغبتها في عدم التحدث عن انفصالها، "تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب)، كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".