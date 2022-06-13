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أردوغان: تركيا تبدأ في استخدام الغاز الطبيعي من البحر الأسود العام المقبل
أردوغان: تركيا تبدأ في استخدام الغاز الطبيعي من البحر الأسود العام المقبل
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا ستشرع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي المستخرج من البحر الأسود بحلول عام 2023. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:16+0000
2022-06-13T17:16+0000
2022-06-13T17:16+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان بمناسبة بدء العمل في مد أول أنبوب غاز تحت البحر الأسود إلى تركيا: "سنبدأ باستخدام الغاز المحلي المستخرج من البحر الأسود في عام 2023".وأضاف أردوغان: "سنبدأ في الربع الأول من العام المقبل بضخ 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي سيتم إنتاجه في المرحلة الأولى إلى نظام النقل الوطني".وأوضح أردوغان أن "أعمال مد أنابيب توصيل الغاز تحت البحر ستنتهي في أول أسبوع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، مشيرا إلى أن "أنقرة تهدف إلى زيادة طاقتها من إنتاج الغاز إلى 40 مليون متر مكعب في 40 بئرا".وكشفت صحيفة تركية، في 9 حزيران/يونيو، أن تركيا بدأت بمد أنابيب خط الغاز في منطقة البحر الأسود، وذلك بهدف بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا.وذكرت صحيفة "يني شفق"، نقلا عن مصادر خاصة، أن "خط الغاز الذي تعتزم أنقرة مده يبلغ طوله نحو 170 كيلومترا ويصل عمقه إلى كيلومترين".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/أردوغان-قد-أتصل-هاتفيا-ببوتين-وزيلينسكي-لفتح-ممر-لتصدير-الحبوب-1063495202.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: تركيا تبدأ في استخدام الغاز الطبيعي من البحر الأسود العام المقبل
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا ستشرع في استخدام الغاز الطبيعي المحلي المستخرج من البحر الأسود بحلول عام 2023.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان بمناسبة بدء العمل في مد أول أنبوب غاز تحت البحر الأسود إلى تركيا: "سنبدأ باستخدام الغاز المحلي المستخرج من البحر الأسود في عام 2023".
وأضاف أردوغان: "سنبدأ في الربع الأول من العام المقبل بضخ 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي سيتم إنتاجه في المرحلة الأولى إلى نظام النقل الوطني".
وأوضح أردوغان أن "أعمال مد أنابيب توصيل الغاز تحت البحر ستنتهي في أول أسبوع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، مشيرا إلى أن "أنقرة تهدف إلى زيادة طاقتها من إنتاج الغاز إلى 40 مليون متر مكعب في 40 بئرا".
وكشفت صحيفة تركية، في 9 حزيران/يونيو، أن تركيا بدأت بمد أنابيب خط الغاز في منطقة البحر الأسود، وذلك بهدف بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا.
وذكرت صحيفة "يني شفق"
، نقلا عن مصادر خاصة، أن "خط الغاز الذي تعتزم أنقرة مده يبلغ طوله نحو 170 كيلومترا ويصل عمقه إلى كيلومترين".