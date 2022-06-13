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الأمم المتحدة: مقتل 100 شخص خلال اشتباكات قبلية في دارفور غربي السودان
الأمم المتحدة: مقتل 100 شخص خلال اشتباكات قبلية في دارفور غربي السودان
أسفرت اشتباكات قبلية في إقليم دافور غربي السودان خلال الأسبوع الماضي عن مقتل نحو 100 شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأحد شيوخ القبائل... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T08:52+0000
2022-06-13T08:52+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال توبي هاروارد أحد منسقي المفوضية إن القتال اندلع على خلفية النزاع بين قبائل عربية وأفريقية على قطعة أرض في بلدة كلبس في غرب إقليم دارفور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأضاف أن ميليشيات عربية محلية هاجمت في وقت لاحق عدة قرى في المنطقة، الأمر الذي أجبر آلاف الأشخاص على الفرار.ذكر أبكر التوم الزعيم القبلي في البلدة أن من بين القتلى 62 جثة على الأقل تم العثور عليها محترقة بعد أن أضرمت الميليشيات النيران في أكثر من 20 قرية.وأوضح أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وزعم أن المهاجمين نجحوا في السيطرة على موارد المياه، الأمر الذي فاقم من الوضع الإنساني في المنطقة. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.من جانبه، قال عباس مصطفى المسؤول المحلي إن السلطات نشرت مزيدا من القوات في المنطقة، مضيفا أن الأسبوع الماضي من القتال أدى لنزوح 5 آلاف شخص على الأقل.وطالب هاروارد بتوفير "قوات مشتركة محايدة" لتقديم الحماية للمدنيين في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/ولاية-جنوب-دارفور-تنشئ-غرفة-للطوارئ-وتنشر-قوات-لمتابعة-حادث-معسكر-كلمة-1061977078.html
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أخبار السودان اليوم

الأمم المتحدة: مقتل 100 شخص خلال اشتباكات قبلية في دارفور غربي السودان

08:52 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyنساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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أسفرت اشتباكات قبلية في إقليم دافور غربي السودان خلال الأسبوع الماضي عن مقتل نحو 100 شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأحد شيوخ القبائل اليوم الاثنين.
وقال توبي هاروارد أحد منسقي المفوضية إن القتال اندلع على خلفية النزاع بين قبائل عربية وأفريقية على قطعة أرض في بلدة كلبس في غرب إقليم دارفور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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وأضاف أن ميليشيات عربية محلية هاجمت في وقت لاحق عدة قرى في المنطقة، الأمر الذي أجبر آلاف الأشخاص على الفرار.
ذكر أبكر التوم الزعيم القبلي في البلدة أن من بين القتلى 62 جثة على الأقل تم العثور عليها محترقة بعد أن أضرمت الميليشيات النيران في أكثر من 20 قرية.
وأوضح أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وزعم أن المهاجمين نجحوا في السيطرة على موارد المياه، الأمر الذي فاقم من الوضع الإنساني في المنطقة. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
من جانبه، قال عباس مصطفى المسؤول المحلي إن السلطات نشرت مزيدا من القوات في المنطقة، مضيفا أن الأسبوع الماضي من القتال أدى لنزوح 5 آلاف شخص على الأقل.
وطالب هاروارد بتوفير "قوات مشتركة محايدة" لتقديم الحماية للمدنيين في المنطقة.
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