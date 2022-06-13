https://arabic.sputniknews.com/20220613/السعودية-والإمارات-تمنعان-عرض-فيلم-الرسوم-المتحركة-لايتيير-من-إنتاج-ديزني-1063522922.html
السعودية والإمارات تمنعان عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير" من إنتاج "ديزني"
السعودية والإمارات تمنعان عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير" من إنتاج "ديزني"
تعرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد "لايتيير"، من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكي، لحظر عرضه في دور العرض السينمائية التابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:59+0000
2022-06-13T12:59+0000
2022-06-13T12:59+0000
مجتمع
منوعات
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وجاء قرار الحظر بسبب إدراج مشهد قبلة بين شخصيتين مثليتين نسائيتين في الفيلم، وكان تم حذفه من النسخة النهائية، لكن تم إعادته إلى الفيلم بعد الضجة التي أحاطت ببيان من موظفي شركة "بيكسار"، والذي يتهم "ديزني" بفرض رقابة على "عاطفة علنية بين مثليي الجنس"، وفقا لموقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي.وأعلن مكتب التنظيم الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران الجاري، أن فيلم "لايتيير"، المقرر عرضه في 16 يونيو، لم يتم ترخيصه للعرض العام، بسبب "انتهاكه لمعايير محتوى وسائل الإعلام في الدولة"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتي.وأكد المكتب الإماراتي التزام جميع الأفلام في دور السينما في الدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.وفيلم "لايتيير" مستوحى عن أبرز شخصيات أفلام "توي ستوري"، وهو "باز لايتيير"، ولكن ليس بصفته لعبة كما ظهر في السلسلة الشهيرة، وإنما كرائد فضاء بشري.ثاني من "دكتور سترينج"، وذلك بسبب احتوائها على مشاهد مثلية جنسية.ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية "باز لايتيير" في الفيلم الجديد الممثل الأمريكي، كريس إيفانز، الذي يجسد البطل الخارق "كابتن أمريكا" من أفلام "أفنجرز".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
السعودية والإمارات تمنعان عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير" من إنتاج "ديزني"
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تعرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد "لايتيير"، من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكي، لحظر عرضه في دور العرض السينمائية التابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وجاء قرار الحظر بسبب إدراج مشهد قبلة بين شخصيتين مثليتين نسائيتين في الفيلم، وكان تم حذفه من النسخة النهائية، لكن تم إعادته إلى الفيلم بعد الضجة التي أحاطت ببيان من موظفي شركة "بيكسار"، والذي يتهم "ديزني" بفرض رقابة على "عاطفة علنية بين مثليي الجنس"، وفقا لموقع "هوليوود ريبورتر"
الأمريكي.
وأعلن مكتب التنظيم الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران الجاري، أن فيلم "لايتيير"، المقرر عرضه في 16 يونيو، لم يتم ترخيصه للعرض العام، بسبب "انتهاكه لمعايير محتوى وسائل الإعلام في الدولة"، وفقا لصحيفة "البيان"
الإماراتي.
وأكد المكتب الإماراتي التزام جميع الأفلام في دور السينما في الدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.
وفيلم "لايتيير" مستوحى عن أبرز شخصيات أفلام "توي ستوري"، وهو "باز لايتيير"، ولكن ليس بصفته لعبة كما ظهر في السلسلة الشهيرة، وإنما كرائد فضاء بشري.ثاني من "دكتور سترينج"، وذلك بسبب احتوائها على مشاهد مثلية جنسية.
ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية "باز لايتيير" في الفيلم الجديد الممثل الأمريكي، كريس إيفانز، الذي يجسد البطل الخارق "كابتن أمريكا" من أفلام "أفنجرز".