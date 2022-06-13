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المفوضية الأوروبية: إطلاق أسرع وأكبر كمبيوتر في فنلندا
المفوضية الأوروبية: إطلاق أسرع وأكبر كمبيوتر في فنلندا
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق أسرع وأكبر كمبيوتر في أوروبا من داخل فنلندا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:23+0000
2022-06-13T17:23+0000
المفوضية الأوروبية
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وحسب بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إنه تم إطلاق الكمبيوتر العملاق الأسرع والأكثر كفاءة في أوروبا.ولفتت إلى أن الكمبيوتر "لومي"، تم إطلاقه في فنلندا، اليوم الاثنين، ليصبح متاحًا على نطاق واسع للمستخدمين في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال البيان: "اليوم، في حدث مخصص، سيفتتح التعهد الأوروبي المشترك للحوسبة العالية الأداء أحدث كمبيوتر عملاق: لومي، الموجود في كاجاني، في فنلندا".ووفقًا لبيان المفوضية، فإن لومي مشروع مشترك مع التعهد الأوروبي المشترك للحوسبة العالية الأداء، وكونسورتيوم من عشر دول أوروبية، بما في ذلك فنلندا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وبولندا والسويد وسويسرا وأيسلندا والنرويج.وأضافت أن قوة الحوسبة الخاصة بلومي، والتي من المتوقع أن تبلغ 550 بيتافلوب أو 550 مليون عملية حسابية في الثانية، ستكمل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية وهي ديكفرير في بلغاريا، ومليوكسينا في لوكسمبورغ، وفيجا في سلوفينيا، وكارولينا في جمهورية التشيك.وأشار البيان إلى أن لومي يسهم في اختراقات علمية في البحوث الطبية والمناخية، لا سيما في تشخيص السرطان.
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المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية: إطلاق أسرع وأكبر كمبيوتر في فنلندا

17:23 GMT 13.06.2022
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المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق أسرع وأكبر كمبيوتر في أوروبا من داخل فنلندا.
وحسب بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إنه تم إطلاق الكمبيوتر العملاق الأسرع والأكثر كفاءة في أوروبا.
ولفتت إلى أن الكمبيوتر "لومي"، تم إطلاقه في فنلندا، اليوم الاثنين، ليصبح متاحًا على نطاق واسع للمستخدمين في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال البيان: "اليوم، في حدث مخصص، سيفتتح التعهد الأوروبي المشترك للحوسبة العالية الأداء أحدث كمبيوتر عملاق: لومي، الموجود في كاجاني، في فنلندا".

وأشارت إلى أن لومي "هو أسرع الحواسيب العملاقة وأكثرها كفاءة في استخدام الطاقة في أوروبا، كما أنه يحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الأسرع".

ووفقًا لبيان المفوضية، فإن لومي مشروع مشترك مع التعهد الأوروبي المشترك للحوسبة العالية الأداء، وكونسورتيوم من عشر دول أوروبية، بما في ذلك فنلندا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وبولندا والسويد وسويسرا وأيسلندا والنرويج.
وأضافت أن قوة الحوسبة الخاصة بلومي، والتي من المتوقع أن تبلغ 550 بيتافلوب أو 550 مليون عملية حسابية في الثانية، ستكمل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية وهي ديكفرير في بلغاريا، ومليوكسينا في لوكسمبورغ، وفيجا في سلوفينيا، وكارولينا في جمهورية التشيك.
وأشار البيان إلى أن لومي يسهم في اختراقات علمية في البحوث الطبية والمناخية، لا سيما في تشخيص السرطان.
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