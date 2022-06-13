https://arabic.sputniknews.com/20220613/الولايات-المتحدة-تسجل-نحو-88000-حالة-إصابة-بفيروس-كورونا-بين-الأطفال-أسبوعيا-1063543282.html
الولايات المتحدة تسجل نحو 88000 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال أسبوعيا
الولايات المتحدة تسجل نحو 88000 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال أسبوعيا
سجلت الولايات المتحدة نحو 88000 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو/حزيران الجاري، وفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين عن الأكاديمية... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T22:24+0000
2022-06-13T22:24+0000
2022-06-13T22:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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ثبتت إصابة أكثر من 13.5 مليون طفل بالفيروس منذ تفشيه في البلاد، وتمت إضافة ما يقرب من 395000 من هذه الحالات في الأسابيع الأربعة الماضية، وفقا للتقرير.وذكر التقرير أنه تمت إضافة نحو 5.6 مليون حالة إصابة بالفيروس بين الأطفال في عام 2022.ووفقا للتقرير، فإن حالات الإصابة بين الأطفال حاليا أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها قبل عام.وقالت الأكاديمية إن هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من البيانات الخاصة بالعمر لتقييم شدة المرض المرتبط بالمتحورات الجديدة وكذلك الآثار المحتملة على المدى الطويل.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-تلغي-شرط-فحص-كورونا-لدخول-أراضيها-1063419274.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
الولايات المتحدة تسجل نحو 88000 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال أسبوعيا
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سجلت الولايات المتحدة نحو 88000 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو/حزيران الجاري، وفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال.
ثبتت إصابة أكثر من 13.5 مليون طفل بالفيروس
منذ تفشيه في البلاد، وتمت إضافة ما يقرب من 395000 من هذه الحالات في الأسابيع الأربعة الماضية، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أنه تمت إضافة نحو 5.6 مليون حالة إصابة بالفيروس بين الأطفال في عام 2022.
ووفقا للتقرير، فإن حالات الإصابة بين الأطفال حاليا أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها قبل عام.
وقالت الأكاديمية إن هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من البيانات الخاصة
بالعمر لتقييم شدة المرض المرتبط بالمتحورات الجديدة وكذلك الآثار المحتملة على المدى الطويل.