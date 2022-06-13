عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220613/بيتكوين-تنخفض-دون-25-ألف-دولار-والسوق-يخسر-150-مليارا-من-قيمته-1063518628.html
بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته
بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته
تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 25000 دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث يتخلص المستثمرون من... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:31+0000
2022-06-13T11:31+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/36/1036753685_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_99f029a985dc4fcd241b9695cb1cfa58.jpg
وفي الوقت نفسه ، أوقفت شركة إقراض العملات المشفرة تدعى "سيلزيوس" عمليات السحب لعملائها مؤقتا، مما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى السوق الأوسع، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تداولت أكبر عملة رقمية في العالم (بيتكوين) بنحو 24654 دولارا في الساعة صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك" للعملات المشفرة. خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى صباح يوم الاثنين، محا السوق أكثر من 150 مليار دولار من قيمته.تساهم عوامل الاقتصاد الكلي في الاتجاه الهبوطي في أسواق العملات المشفرة، في ظل استمرار التضخم المتفشي وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع للسيطرة على ارتفاع الأسعار.في الأسبوع الماضي، انخفضت الأسهم الأمريكية بقوة. تميل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى الارتباط بالأسهم والأصول الخطرة الأخرى، وعندما تنخفض هذه المؤشرات، تنخفض الأصول المشفرة أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/فقاعة-دوت-كوم-جديدة-هل-ينهار-سوق-العملات-الرقمية-وتختفي-الأصول-المشفرة؟-1063054594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/36/1036753685_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_56971f80c20133c8e44777d68b9cc0f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته

11:31 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالعملة الرقمية الأم بيتكوين
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 25000 دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث يتخلص المستثمرون من العملات المشفرة وسط عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الخطرة.
وفي الوقت نفسه ، أوقفت شركة إقراض العملات المشفرة تدعى "سيلزيوس" عمليات السحب لعملائها مؤقتا، مما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى السوق الأوسع، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
تداولت أكبر عملة رقمية في العالم (بيتكوين) بنحو 24654 دولارا في الساعة صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك" للعملات المشفرة. خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى صباح يوم الاثنين، محا السوق أكثر من 150 مليار دولار من قيمته.
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
فقاعة "دوت كوم" جديدة... هل ينهار سوق العملات الرقمية وتختفي الأصول المشفرة؟
3 يونيو, 20:30 GMT
تساهم عوامل الاقتصاد الكلي في الاتجاه الهبوطي في أسواق العملات المشفرة، في ظل استمرار التضخم المتفشي وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
في الأسبوع الماضي، انخفضت الأسهم الأمريكية بقوة. تميل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى الارتباط بالأسهم والأصول الخطرة الأخرى، وعندما تنخفض هذه المؤشرات، تنخفض الأصول المشفرة أيضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала