https://arabic.sputniknews.com/20220613/بيتكوين-تنخفض-دون-25-ألف-دولار-والسوق-يخسر-150-مليارا-من-قيمته-1063518628.html
بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته
بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته
تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 25000 دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث يتخلص المستثمرون من... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:31+0000
2022-06-13T11:31+0000
2022-06-13T11:31+0000
اقتصاد
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وفي الوقت نفسه ، أوقفت شركة إقراض العملات المشفرة تدعى "سيلزيوس" عمليات السحب لعملائها مؤقتا، مما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى السوق الأوسع، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تداولت أكبر عملة رقمية في العالم (بيتكوين) بنحو 24654 دولارا في الساعة صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك" للعملات المشفرة. خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى صباح يوم الاثنين، محا السوق أكثر من 150 مليار دولار من قيمته.تساهم عوامل الاقتصاد الكلي في الاتجاه الهبوطي في أسواق العملات المشفرة، في ظل استمرار التضخم المتفشي وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع للسيطرة على ارتفاع الأسعار.في الأسبوع الماضي، انخفضت الأسهم الأمريكية بقوة. تميل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى الارتباط بالأسهم والأصول الخطرة الأخرى، وعندما تنخفض هذه المؤشرات، تنخفض الأصول المشفرة أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/فقاعة-دوت-كوم-جديدة-هل-ينهار-سوق-العملات-الرقمية-وتختفي-الأصول-المشفرة؟-1063054594.html
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اقتصاد
بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته
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تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 25000 دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث يتخلص المستثمرون من العملات المشفرة وسط عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الخطرة.
وفي الوقت نفسه ، أوقفت شركة إقراض العملات المشفرة
تدعى "سيلزيوس" عمليات السحب لعملائها مؤقتا، مما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى السوق الأوسع، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
تداولت أكبر عملة رقمية في العالم (بيتكوين) بنحو 24654 دولارا في الساعة صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك" للعملات المشفرة. خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى صباح يوم الاثنين، محا السوق أكثر من 150 مليار دولار من قيمته.
تساهم عوامل الاقتصاد الكلي في الاتجاه الهبوطي
في أسواق العملات المشفرة، في ظل استمرار التضخم المتفشي وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
في الأسبوع الماضي، انخفضت الأسهم الأمريكية بقوة. تميل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى الارتباط بالأسهم والأصول الخطرة الأخرى، وعندما تنخفض هذه المؤشرات، تنخفض الأصول المشفرة أيضا.