https://arabic.sputniknews.com/20220613/تونس-مجلس-هيئة-الانتخابات-يصادق-على-قرار-يتعلق-بالاستفتاء-1063521775.html

تونس... مجلس هيئة الانتخابات يصادق على قرار يتعلق بالاستفتاء

تونس... مجلس هيئة الانتخابات يصادق على قرار يتعلق بالاستفتاء

وافق أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، على مشروع قرار ترتيبي لضبط إجراءات المشاركة في الاستفتاء على دستور جديد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T12:24+0000

2022-06-13T12:24+0000

2022-06-13T12:24+0000

أخبار تونس اليوم

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وذكر موقع قناة "نسمة" أن نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، قدم تفاصيل هذا القرار في بداية جلسة المجلس.وينص القرار على مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، كالأحزاب والجمعيات والائتلافات وغيرها من المنظمات والأشخاص.ويشمل القرار كذلك الشروط الإجرائية والشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وفترات تقديمها والصلاحيات المخولة للهيئة.كما يوضح القرارات التي من الممكن أن تصدر عن الهيئة سواء بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء أو رفضها بقرار مسبب وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.

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أخبار تونس اليوم