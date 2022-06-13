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تونس... مجلس هيئة الانتخابات يصادق على قرار يتعلق بالاستفتاء
تونس... مجلس هيئة الانتخابات يصادق على قرار يتعلق بالاستفتاء
وافق أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، على مشروع قرار ترتيبي لضبط إجراءات المشاركة في الاستفتاء على دستور جديد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:24+0000
2022-06-13T12:24+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر موقع قناة "نسمة" أن نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، قدم تفاصيل هذا القرار في بداية جلسة المجلس.وينص القرار على مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، كالأحزاب والجمعيات والائتلافات وغيرها من المنظمات والأشخاص.ويشمل القرار كذلك الشروط الإجرائية والشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وفترات تقديمها والصلاحيات المخولة للهيئة.كما يوضح القرارات التي من الممكن أن تصدر عن الهيئة سواء بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء أو رفضها بقرار مسبب وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الاتحاد-التونسي-للشغل-يحذر-من-الزج-بالجيش-الوطني-في-أي-صراع-واللعب-بالأمن-القومي-للبلاد-1063426217.html
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أخبار تونس اليوم

تونس... مجلس هيئة الانتخابات يصادق على قرار يتعلق بالاستفتاء

12:24 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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وافق أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، على مشروع قرار ترتيبي لضبط إجراءات المشاركة في الاستفتاء على دستور جديد.
وذكر موقع قناة "نسمة" أن نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، قدم تفاصيل هذا القرار في بداية جلسة المجلس.
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وينص القرار على مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، كالأحزاب والجمعيات والائتلافات وغيرها من المنظمات والأشخاص.
ويشمل القرار كذلك الشروط الإجرائية والشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وفترات تقديمها والصلاحيات المخولة للهيئة.
كما يوضح القرارات التي من الممكن أن تصدر عن الهيئة سواء بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء أو رفضها بقرار مسبب وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
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