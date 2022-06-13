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رئيس مجلس النواب العراقي يصل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله
رئيس مجلس النواب العراقي يصل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله
وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى الأردن الليلة الماضية في زيارة رسمية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T06:41+0000
2022-06-13T06:41+0000
أخبار العراق اليوم
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واستقبل رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، منتصف ليلة الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي، بحسب موقع "عمون".ووصل رئيس مجلس النواب العراقي الأردن على رأس وفد نيابي.وذكر بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، أن الوفد العراقي سيلتقي الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-البرلمان-العراقي-يقبل-استقالة-أعضاء-الكتلة-الصدرية-فيديو-1063495470.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن

رئيس مجلس النواب العراقي يصل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

06:41 GMT 13.06.2022
© ESSAM AL-SUDANIرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© ESSAM AL-SUDANI
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وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى الأردن الليلة الماضية في زيارة رسمية.
واستقبل رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، منتصف ليلة الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي، بحسب موقع "عمون".
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية... فيديو
أمس, 17:56 GMT
ووصل رئيس مجلس النواب العراقي الأردن على رأس وفد نيابي.
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، أن الوفد العراقي سيلتقي الملك عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين.
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