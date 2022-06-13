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https://arabic.sputniknews.com/20220613/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بـخوض-معركة-أكثر-حدة-خلال-اجتماع-طارئ-للحزب-الحاكم-1063518273.html
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"خوض معركة أكثر حدة" خلال اجتماع طارئ للحزب الحاكم
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"خوض معركة أكثر حدة" خلال اجتماع طارئ للحزب الحاكم
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى القضاء على الأعمال "غير الثورية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:24+0000
2022-06-13T11:24+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث المهام العاجلة التي يواجهها الحزب، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.كما ناقش موضوع تعزيز دور الحزب في تنفيذ المهام الوطنية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الموسع الخامس المكتمل للجنة المركزية الثامنة للحزب الأسبوع الماضي.
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كوريا الشمالية, العالم

زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"خوض معركة أكثر حدة" خلال اجتماع طارئ للحزب الحاكم

11:24 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / STR
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دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى القضاء على الأعمال "غير الثورية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث المهام العاجلة التي يواجهها الحزب، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.
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وحث الزعيم خلال الاجتماع مسؤولي الحزب على خوض معركة أكثر حدة ضد الأعمال غير الصحية والبيروقراطية.
كما ناقش موضوع تعزيز دور الحزب في تنفيذ المهام الوطنية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الموسع الخامس المكتمل للجنة المركزية الثامنة للحزب الأسبوع الماضي.
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