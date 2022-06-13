https://arabic.sputniknews.com/20220613/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بـخوض-معركة-أكثر-حدة-خلال-اجتماع-طارئ-للحزب-الحاكم-1063518273.html
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"خوض معركة أكثر حدة" خلال اجتماع طارئ للحزب الحاكم
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"خوض معركة أكثر حدة" خلال اجتماع طارئ للحزب الحاكم
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى القضاء على الأعمال "غير الثورية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:24+0000
2022-06-13T11:24+0000
2022-06-13T11:24+0000
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061709088_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d482675c8b15f8607da35204a74c23f6.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث المهام العاجلة التي يواجهها الحزب، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.كما ناقش موضوع تعزيز دور الحزب في تنفيذ المهام الوطنية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الموسع الخامس المكتمل للجنة المركزية الثامنة للحزب الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/سيئول-كوريا-الشمالية-أجرت-تجارب-على-إطلاق-المدفعية-في-البحر-1063490118.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061709088_84:0:965:661_1920x0_80_0_0_6dec81cbde145928161e65dc138f8a88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"خوض معركة أكثر حدة" خلال اجتماع طارئ للحزب الحاكم
تابعنا عبر
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى القضاء على الأعمال "غير الثورية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث المهام العاجلة التي يواجهها الحزب، بحسب وكالة الأنباء
الكورية المركزية الرسمية.
وحث الزعيم خلال الاجتماع مسؤولي الحزب على خوض معركة أكثر حدة ضد الأعمال غير الصحية والبيروقراطية.
كما ناقش موضوع تعزيز دور الحزب في تنفيذ المهام الوطنية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الموسع الخامس المكتمل للجنة المركزية الثامنة للحزب الأسبوع الماضي.