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https://arabic.sputniknews.com/20220612/سيئول-كوريا-الشمالية-أجرت-تجارب-على-إطلاق-المدفعية-في-البحر-1063490118.html
سيئول: كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق المدفعية في البحر
سيئول: كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق المدفعية في البحر
أعلنت كوريا الجنوبية، مساء اليوم الأحد، أن جارتها الشمالية أجرت تجارب على إطلاق المدفعية في البحر. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:00+0000
2022-06-12T16:00+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وحسب قناة "العربية"، كشفت كوريا الجنوبية، أن "جارتها الشمالية قامت بإجراء تجارب على إطلاق المدفعية في البحر، في تحد جديد لها وللولايات المتحدة الأمريكية".وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في وقت سابق، أن وزيري الدفاع الكوري والأمريكي عقدا محادثات على هامش منتدى أمني في سنغافورة، لمناقشة "الردع المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.والتقى وزير الدفاع الكوري لي جونغ-سوب، بنظيره الأمريكي لويد أوستن، على هامش "حوار شانغريلا" السنوي وسط مخاوف من احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سابعة.وقال لي جونغ، للصحفيين بعد هذه المحادثات دون مزيد من التفاصيل، "ناقشنا بشكل أساسي طرقا مختلفة لزيادة قابلية إنفاذ الردع الموسع".ويشير "الردع الموسع" إلى التزام الولايات المتحدة المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن حليفها، وفق وكالة أنباء "يونهاب".وأدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أمس السبت، إطلاق بيونغ يانغ وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه البحر.وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا، إلى اتخاذ إجراءات أقوى "للدفاع عن النفس"، قائلا إنَّ بلاده تواجه ظرفا أمنيا "خطيرا للغاية".وألقى كيم جونغ أون الرسالة خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

سيئول: كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق المدفعية في البحر

16:00 GMT 12.06.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورشاطئ مدينة فونسانا في كوريا الشمالية
شاطئ مدينة فونسانا في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أعلنت كوريا الجنوبية، مساء اليوم الأحد، أن جارتها الشمالية أجرت تجارب على إطلاق المدفعية في البحر.
وحسب قناة "العربية"، كشفت كوريا الجنوبية، أن "جارتها الشمالية قامت بإجراء تجارب على إطلاق المدفعية في البحر، في تحد جديد لها وللولايات المتحدة الأمريكية".
وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في وقت سابق، أن وزيري الدفاع الكوري والأمريكي عقدا محادثات على هامش منتدى أمني في سنغافورة، لمناقشة "الردع المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
والتقى وزير الدفاع الكوري لي جونغ-سوب، بنظيره الأمريكي لويد أوستن، على هامش "حوار شانغريلا" السنوي وسط مخاوف من احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سابعة.
وقال لي جونغ، للصحفيين بعد هذه المحادثات دون مزيد من التفاصيل، "ناقشنا بشكل أساسي طرقا مختلفة لزيادة قابلية إنفاذ الردع الموسع".
ويشير "الردع الموسع" إلى التزام الولايات المتحدة المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن حليفها، وفق وكالة أنباء "يونهاب".
وأدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أمس السبت، إطلاق بيونغ يانغ وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه البحر.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا، إلى اتخاذ إجراءات أقوى "للدفاع عن النفس"، قائلا إنَّ بلاده تواجه ظرفا أمنيا "خطيرا للغاية".
وألقى كيم جونغ أون الرسالة خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ.
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