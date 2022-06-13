https://arabic.sputniknews.com/20220613/فنزويلا-تؤكد-أول-إصابة-بجدري-القردة-1063504517.html
فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T00:40+0000
2022-06-13T00:40+0000
2022-06-13T00:40+0000
جدري القردة
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وقالت وزيرة الصحة، ماغالي غوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".وكانت الأرجنتين والمكسيك من أوائل الدول في أمريكا اللاتينية التي أكدت الإصابة بجدري القردة .وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القدرة خارج مناطق غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/زعيم-المعارضة-الفنزويلي-يتهم-مجموعات-عنيفة-مرتبطة-بالحكومة-بالاعتداء-عليه-1063474981.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة
فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
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أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.
وقالت وزيرة الصحة، ماغالي غوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب
.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".
وكانت الأرجنتين والمكسيك من أوائل الدول في أمريكا اللاتينية التي أكدت الإصابة بجدري القردة .
وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القدرة خارج مناطق غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.