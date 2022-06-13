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https://arabic.sputniknews.com/20220613/فنزويلا-تؤكد-أول-إصابة-بجدري-القردة-1063504517.html
فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة
أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T00:40+0000
2022-06-13T00:40+0000
جدري القردة
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وقالت وزيرة الصحة، ماغالي غوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".وكانت الأرجنتين والمكسيك من أوائل الدول في أمريكا اللاتينية التي أكدت الإصابة بجدري القردة .وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القدرة خارج مناطق غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/زعيم-المعارضة-الفنزويلي-يتهم-مجموعات-عنيفة-مرتبطة-بالحكومة-بالاعتداء-عليه-1063474981.html
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جدري القردة

فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القردة

00:40 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Magda Gibelli / الذهاب إلى بنك الصورموظفة من القطاع الصحي خلال جولة تفقدية على الأحياء السكنية في كاراكاس، للتعرف على حالات الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا"، فنزويلا 22 أبريل 2020
موظفة من القطاع الصحي خلال جولة تفقدية على الأحياء السكنية في كاراكاس، للتعرف على حالات الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، فنزويلا 22 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Magda Gibelli
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أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.
وقالت وزيرة الصحة، ماغالي غوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
زعيم المعارضة الفنزويلي يتهم "مجموعات عنيفة" مرتبطة بالحكومة بالاعتداء عليه
أمس, 10:56 GMT
وكانت الأرجنتين والمكسيك من أوائل الدول في أمريكا اللاتينية التي أكدت الإصابة بجدري القردة .
وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القدرة خارج مناطق غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.
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