https://arabic.sputniknews.com/20220613/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-أوكراني-لسوق-مزدحمة-في-دونيتسك-1063515735.html
قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لسوق مزدحمة في دونيتسك
قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لسوق مزدحمة في دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية، يوم الاثنين، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:41+0000
2022-06-13T10:41+0000
2022-06-13T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
قصف
سوق
قتلى وجرحى
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وبحسب المعطيات الأولية، لقيت امرأة وطفل مصرعهما نتيجة انفجار القذائف. وقد تم تحديد عدد القتلى والجرحى، وقد يكون عدد من الأشخاص في موقع الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.وأكد مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، لـ"سبوتنيك"، أن هناك "ضربة استهدفت السوق في يوم عطلة".وقال إن "القتلى يشملون امرأة وطفل كانوا يقومون بمساعدة الجرحى، لقد ساعدوا الجرحى فقط... ولم يعرف بعد عدد الأشخاص هناك".قال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في المدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/انفجار-قوي-في-منطقة-أفديفكا-في-دونيتسك-حيث-يقع-المصنع-الكيميائي-1063451532.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, قصف, سوق, قتلى وجرحى
قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لسوق مزدحمة في دونيتسك
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قصفت القوات الأوكرانية، يوم الاثنين، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وبحسب المعطيات الأولية، لقيت امرأة وطفل مصرعهما نتيجة انفجار القذائف. وقد تم تحديد عدد القتلى والجرحى، وقد يكون عدد من الأشخاص في موقع الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.
وأكد مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، لـ"سبوتنيك"، أن هناك "ضربة استهدفت السوق في يوم عطلة".
وقال إن "القتلى يشملون امرأة وطفل كانوا يقومون بمساعدة الجرحى، لقد ساعدوا الجرحى فقط... ولم يعرف بعد عدد الأشخاص هناك".
قال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في المدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.