https://arabic.sputniknews.com/20220613/محادثات-عسكرية-رفيعة-بين-الصين-وباكستان-1063505858.html
محادثات عسكرية رفيعة بين الصين وباكستان
محادثات عسكرية رفيعة بين الصين وباكستان
شكل تعزيز التعاون في المجال العسكري بين الصين وباكستان محور مباحثات، يوم الأحد، بين نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، تشانغ يو شيا، ورئيس أركان الجيش... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T05:02+0000
2022-06-13T05:02+0000
2022-06-13T05:02+0000
الصين
أخبار باكستان
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وأشار المسؤول الصيني، خلال هذا اللقاء، إلى أن الصين وباكستان باعتبارهما شريكين استراتيجيين، حافظا على "التنسيق الوثيق ودعم كل منهما الآخر بقوة".وأعرب عن استعداد الصين لتعزيز الاتصال والتعاون، وتعميق التبادلات العملية، والعمل على زيادة تعزيز العلاقات العسكرية مع باكستان.ومن جهته، لفت رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن الصداقة بين البلدين "غير قابلة للكسر وقوية مثل الصخر".وقال إن باكستان على استعداد لتعزيز الحوار والتنسيق مع الجيش الصيني، وإجراء تعاون متبادل المنفعة، ومحاربة القوى الإرهابية، وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.وأضاف أن باكستان ستعمل مع الصين لحماية المصالح المشتركة للبلدين والمساهمة في السلام الإقليمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-يسمي-الدول-التي-تقف-بوجه-مطالب-أمريكا-للضغط-على-روسيا-1063461489.html
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الصين, أخبار باكستان
محادثات عسكرية رفيعة بين الصين وباكستان
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شكل تعزيز التعاون في المجال العسكري بين الصين وباكستان محور مباحثات، يوم الأحد، بين نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، تشانغ يو شيا، ورئيس أركان الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، جرت في مدينة تشينغداو الساحلية شرق الصين.
وأشار المسؤول الصيني، خلال هذا اللقاء، إلى أن الصين وباكستان باعتبارهما شريكين استراتيجيين
، حافظا على "التنسيق الوثيق ودعم كل منهما الآخر بقوة".
وأعرب عن استعداد الصين لتعزيز الاتصال والتعاون، وتعميق التبادلات العملية، والعمل على زيادة تعزيز العلاقات العسكرية مع باكستان.
ومن جهته، لفت رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن الصداقة بين البلدين "غير قابلة للكسر وقوية مثل الصخر".
وقال إن باكستان على استعداد لتعزيز الحوار والتنسيق مع الجيش الصيني، وإجراء تعاون متبادل المنفعة، ومحاربة القوى الإرهابية، وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وأضاف أن باكستان ستعمل مع الصين لحماية المصالح المشتركة للبلدين والمساهمة في السلام الإقليمي.