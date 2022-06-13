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https://arabic.sputniknews.com/20220613/مستشار-رؤساء-أمريكيين-يقلل-من-أداء-بايدن-اعتقدت-أنه-سيكون-أكثر-صلابة-للرئاسة-1063513581.html
مستشار رؤساء أمريكيين يقلل من أداء بايدن: اعتقدت أنه سيكون أكثر صلابة للرئاسة
مستشار رؤساء أمريكيين يقلل من أداء بايدن: اعتقدت أنه سيكون أكثر صلابة للرئاسة
قال ديفيد غيرغن، الذي عمل مستشارًا في البيت الأبيض لأربعة رؤساء مختلفين، إن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرئاسة "ليس كما ينبغي أن يكون". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:14+0000
2022-06-13T10:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وأوضح غيرغن أنه "في وقت مبكر، ظننت أنه سيصبح قائدًا مبادرًا للغاية، لأنني اعتقدت أن التعاطف الذي كان لديه، وفهمه والقوة الداخلية التي أتت من التعامل مع النكسات واللحظات القاسية، اعتقدت أنها ستجعله أكثر صلابة للرئاسة"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأعرب غيرغن عن قلقه من تكرار مواجهة بايدن والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقررة عام 2024، "عندما يكون كلا الرجلين في الثمانينيات".وقال غيرغن: "لم نكن في هكذا موقف سابقًا، ولا أعتقد أن هذا صحّي. الرئاسة معقدة للغاية وتتطلب حكمًا جيدًا. تحكم فقط على القرارات الصعبة، التي تكون نسبها 52% مقابل 48%. يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا السهلة في مكان آخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يحصل-على-أدنى-مستوى-شعبية-له-منذ-توليه-الحكم-1062683086.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

مستشار رؤساء أمريكيين يقلل من أداء بايدن: اعتقدت أنه سيكون أكثر صلابة للرئاسة

10:14 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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قال ديفيد غيرغن، الذي عمل مستشارًا في البيت الأبيض لأربعة رؤساء مختلفين، إن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرئاسة "ليس كما ينبغي أن يكون".
وأوضح غيرغن أنه "في وقت مبكر، ظننت أنه سيصبح قائدًا مبادرًا للغاية، لأنني اعتقدت أن التعاطف الذي كان لديه، وفهمه والقوة الداخلية التي أتت من التعامل مع النكسات واللحظات القاسية، اعتقدت أنها ستجعله أكثر صلابة للرئاسة"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم
25 مايو, 09:31 GMT
وأعرب غيرغن عن قلقه من تكرار مواجهة بايدن والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقررة عام 2024، "عندما يكون كلا الرجلين في الثمانينيات".
وقال غيرغن: "لم نكن في هكذا موقف سابقًا، ولا أعتقد أن هذا صحّي. الرئاسة معقدة للغاية وتتطلب حكمًا جيدًا. تحكم فقط على القرارات الصعبة، التي تكون نسبها 52% مقابل 48%. يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا السهلة في مكان آخر".
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