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ملك البحرين يصدر مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا في 17 حقيبة
ملك البحرين يصدر مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا في 17 حقيبة
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الاثنين، مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا شمل 17 حقيبة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T18:03+0000
2022-06-13T18:03+0000
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وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن "التعديل الوزاري شمل تعيين كل من: الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، ومحمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة وجليلة السيد جواد وزيرة للصحة، وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل".وأضافت أنه تم تعيين "زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، ووائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة"، مشيرة إلى أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشَره في الجريدة الرسمية".وكان ملك البحرين أعلن، الأسبوع الماضي، تأييد بلاده منح اليمن العضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية أن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعرب، خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن اعتزازه باليمن وتاريخه العريق، وصموده الأسطوري في مواجهة المخاطر وإفشال المخططات التآمرية والتخريبية، الرامية إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/ملك-البحرين-يزور-السعودية-وولي-العهد-على-رأس-مستقبليه-1059368855.html
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ملك البحرين يصدر مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا في 17 حقيبة

18:03 GMT 13.06.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الاثنين، مرسوما يتضمن تعديلا وزاريا شمل 17 حقيبة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن "التعديل الوزاري شمل تعيين كل من: الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، ومحمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة وجليلة السيد جواد وزيرة للصحة، وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ضيافة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
ملك البحرين يزور السعودية.. وولي العهد على رأس مستقبليه
2 مارس, 13:31 GMT
وأضافت أنه تم تعيين "زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، ووائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة"، مشيرة إلى أنه "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشَره في الجريدة الرسمية".
وكان ملك البحرين أعلن، الأسبوع الماضي، تأييد بلاده منح اليمن العضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية أن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعرب، خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن اعتزازه باليمن وتاريخه العريق، وصموده الأسطوري في مواجهة المخاطر وإفشال المخططات التآمرية والتخريبية، الرامية إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة".
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