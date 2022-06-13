https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الخارجية-العراقي-العلاقات-مع-إيران-تحولت-من-مرحلة-السكوت-إلى-مرحلة-الصراحة-فيديو-1063532143.html
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة... فيديو
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة... فيديو
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "إيران بدأت تسمع لغة جديدة من العراق"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:51+0000
2022-06-13T15:51+0000
2022-06-13T15:51+0000
أخبار إيران
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وأوضح حسين، في لقاء خاص مع قناة "الغد"، أن "السياسة الخارجية للعراق اليوم ليست سياسة تابعة لأي دولة، وتنبع من المصلحة العراقية"، متابعًا: "قلنا للإيرانيين إننا نحتاج إلى تعاون مشترك، ولا نحتاج إلى تدخل من الجانب الإيراني".وأضاف: "قلنا لطهران إن لدينا مشتركات دينية وتجارية واقتصادية وغيرها ونحتاج إلى تعاون مشترك، وليس تدخلا من الجانب الإيراني، إنما نحتاج إلى تحالف"، مشددا على أن "التدخل في الشؤون العراقية لا يمكن القبول به".وتابع حديثه، قائلا: "الجانب الإيراني يجب أن يفهم هذه المسألة، نحن سنكون أصدقاء وسنبقى جيران ونعمل معا، ولكن مسألة التدخلات الإيرانية غير مقبولة".وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت إن السلطات الإيرانية لم تقدم أي دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلي، للموقع الذي تعرض للقصف في أربيل في آذار/مارس الماضي.وأوضحت أن "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى إيران بصحبة وفد عسكري لطرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني الصاروخي على أربيل".وأضافت أن الجانب الإيراني أبلغ بغداد، بأن الموساد يستخدم المقر الذي تم استهدافه بالصواريخ في أربيل، دون تقديم أي دليل ملموس أو واضح في هذا الشأن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة... فيديو
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "إيران بدأت تسمع لغة جديدة من العراق"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة".
وأوضح حسين، في لقاء خاص مع قناة "الغد"، أن "السياسة الخارجية للعراق اليوم ليست سياسة تابعة لأي دولة، وتنبع من المصلحة العراقية"، متابعًا: "قلنا للإيرانيين إننا نحتاج إلى تعاون مشترك، ولا نحتاج إلى تدخل من الجانب الإيراني".
وأضاف: "قلنا لطهران إن لدينا مشتركات دينية وتجارية واقتصادية وغيرها ونحتاج إلى تعاون مشترك، وليس تدخلا من الجانب الإيراني، إنما نحتاج إلى تحالف"، مشددا على أن "التدخل في الشؤون العراقية لا يمكن القبول به".
وتابع حديثه، قائلا: "الجانب الإيراني يجب أن يفهم هذه المسألة، نحن سنكون أصدقاء وسنبقى جيران ونعمل معا، ولكن مسألة التدخلات الإيرانية غير مقبولة".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت إن السلطات الإيرانية لم تقدم أي دليل لبغداد
، على استخدام الموساد الإسرائيلي، للموقع الذي تعرض للقصف في أربيل في آذار/مارس الماضي.
وأوضحت أن "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى إيران بصحبة وفد عسكري لطرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني
الصاروخي على أربيل".
وأضافت أن الجانب الإيراني أبلغ بغداد، بأن الموساد يستخدم المقر الذي تم استهدافه بالصواريخ في أربيل، دون تقديم أي دليل ملموس أو واضح في هذا الشأن.