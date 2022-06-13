https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الخارجية-العراقي-العلاقات-مع-إيران-تحولت-من-مرحلة-السكوت-إلى-مرحلة-الصراحة-فيديو-1063532143.html

وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة... فيديو

وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة... فيديو

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "إيران بدأت تسمع لغة جديدة من العراق"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع إيران تحولت من مرحلة السكوت إلى مرحلة الصراحة". 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T15:51+0000

2022-06-13T15:51+0000

2022-06-13T15:51+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/15/1045781578_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_4277acd0a870b4bab938f15922010a62.jpg

وأوضح حسين، في لقاء خاص مع قناة "الغد"، أن "السياسة الخارجية للعراق اليوم ليست سياسة تابعة لأي دولة، وتنبع من المصلحة العراقية"، متابعًا: "قلنا للإيرانيين إننا نحتاج إلى تعاون مشترك، ولا نحتاج إلى تدخل من الجانب الإيراني".وأضاف: "قلنا لطهران إن لدينا مشتركات دينية وتجارية واقتصادية وغيرها ونحتاج إلى تعاون مشترك، وليس تدخلا من الجانب الإيراني، إنما نحتاج إلى تحالف"، مشددا على أن "التدخل في الشؤون العراقية لا يمكن القبول به".وتابع حديثه، قائلا: "الجانب الإيراني يجب أن يفهم هذه المسألة، نحن سنكون أصدقاء وسنبقى جيران ونعمل معا، ولكن مسألة التدخلات الإيرانية غير مقبولة".وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت إن السلطات الإيرانية لم تقدم أي دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلي، للموقع الذي تعرض للقصف في أربيل في آذار/مارس الماضي.وأوضحت أن "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى إيران بصحبة وفد عسكري لطرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني الصاروخي على أربيل".وأضافت أن الجانب الإيراني أبلغ بغداد، بأن الموساد يستخدم المقر الذي تم استهدافه بالصواريخ في أربيل، دون تقديم أي دليل ملموس أو واضح في هذا الشأن.

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار العراق اليوم