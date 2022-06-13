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"يوم الكرز" في حمانا اللبنانية يستقطب آلاف الزوار... صور
"يوم الكرز" في حمانا اللبنانية يستقطب آلاف الزوار... صور
مع انطلاق موسم الاصطياف، شهدت بلدة حمانا التي تعد من أجمل قرى جبل لبنان "يوم الكرز" أمس الأحد، بحضور آلاف الزائرين. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:22+0000
2022-06-13T09:22+0000
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يعد هذا اليوم من أهم الأيام في المدينة، حيث يحتفل أبناء البلدة بقطف محصولهم من الكرز المميز بأنواعه وعرضه أمام الزوار.وتوزعت أكشاش الطعام والثياب والأكسسوارات والأشغال اليدوية والحرفية والمنتوجات البيتية في أرجاء السوق العتيق لحمانا، وتخلل هذا اليوم عروضاً موسيقية ونشاطات ترفيهية مخصصة للأطفال ومعارض فنية.قالت لورا البيري، منسقة مكتب التنمية المحلية في بلدية حمانا لـ"سبوتنيك"، إن "يوم الكرز الحماني تقليد سنوي لتشجيع المزارع على تصريف إنتاجه من الكرز وتسويق منتوجاته من الكرز أو غيره".وأكدت البيري أن "يوم الكرز" نجح بامتياز من خلال أعداد الأشخاص، الذين قطفوا الكرز من الأشجار عند المزارعين أو من خلال كميات الكرز التي بيعت في الأسواق.ولفتت إلى أن كل الزوار كانوا سعيدين لأن اللبنانيين اشتاقوا للمهرجانات، التي تقام في البلدات اللبنانية.وأشار إلى أن "البلدية قدمت لكل أهالي حمانا الأكشاك دون مقابل"، لافتاً إلى أن "هذا المهرجان يستقطب عدداً كبيراً من السياح والمواطنين وهو يوم مميز".من جهته، أوضح المزارع ناجي أبو الشلش، لـ "سبوتنيك" أن "موسم الكرز كان جيداً إلا أن موجة الصقيع ضربت الموسم قليلاً وكان من المفترض أن يكون المنتوج أكثر ولكن الحمدالله يوجد كرز ونبيعه".وقالت إحدى الزائرات لـ "سبوتنيك" إن "لبنان عصي عن الانكسار، فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة إلا أننا شعب يحب أن يعيش وهذا المهرجان دليل على ذلك، وسنتخطى جميع الأزمات التي نمر بها".
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العالم العربي, منوعات, لبنان, مهرجان, تقارير سبوتنيك

"يوم الكرز" في حمانا اللبنانية يستقطب آلاف الزوار... صور

09:22 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirيوم الكرز لبنان
يوم الكرز لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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مع انطلاق موسم الاصطياف، شهدت بلدة حمانا التي تعد من أجمل قرى جبل لبنان "يوم الكرز" أمس الأحد، بحضور آلاف الزائرين.
يعد هذا اليوم من أهم الأيام في المدينة، حيث يحتفل أبناء البلدة بقطف محصولهم من الكرز المميز بأنواعه وعرضه أمام الزوار.
وتوزعت أكشاش الطعام والثياب والأكسسوارات والأشغال اليدوية والحرفية والمنتوجات البيتية في أرجاء السوق العتيق لحمانا، وتخلل هذا اليوم عروضاً موسيقية ونشاطات ترفيهية مخصصة للأطفال ومعارض فنية.
© Sputnik . Zahraa Al Amirيوم الكرز لبنان
يوم الكرز لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
يوم الكرز لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
قالت لورا البيري، منسقة مكتب التنمية المحلية في بلدية حمانا لـ"سبوتنيك"، إن "يوم الكرز الحماني تقليد سنوي لتشجيع المزارع على تصريف إنتاجه من الكرز وتسويق منتوجاته من الكرز أو غيره".
وأشارت إلى أنه "بسبب الظروف الصحية وانتشار فيروس كورونا توقفنا لمدة سنتين وهذه السنة عدنا لنقوم بهذا النشاط"، لافتة إلى أن هذا اليوم استقطب 100 ألف زائر.
© Sputnik . Zahraa Al Amirيوم الكرز لبنان
يوم الكرز لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
يوم الكرز لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأكدت البيري أن "يوم الكرز" نجح بامتياز من خلال أعداد الأشخاص، الذين قطفوا الكرز من الأشجار عند المزارعين أو من خلال كميات الكرز التي بيعت في الأسواق.
ولفتت إلى أن كل الزوار كانوا سعيدين لأن اللبنانيين اشتاقوا للمهرجانات، التي تقام في البلدات اللبنانية.
بدوره قال رائد الأعور لـ "سبوتنيك" إن "حمانا تشتهر بتنوع أطعمة الكرز وبحبتها الكبيرة، وهنا في البلدة الزائر يستطيع أن يقطف مباشرة من الأشجار، حبة الكرز غير شكل هنا والكرز خلق لحمانا".
وأشار إلى أن "البلدية قدمت لكل أهالي حمانا الأكشاك دون مقابل"، لافتاً إلى أن "هذا المهرجان يستقطب عدداً كبيراً من السياح والمواطنين وهو يوم مميز".
© Sputnik . Zahraa Al Amirيوم الكرز لبنان
يوم الكرز لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
يوم الكرز لبنان
© Sputnik . Zahraa Al Amir
من جهته، أوضح المزارع ناجي أبو الشلش، لـ "سبوتنيك" أن "موسم الكرز كان جيداً إلا أن موجة الصقيع ضربت الموسم قليلاً وكان من المفترض أن يكون المنتوج أكثر ولكن الحمدالله يوجد كرز ونبيعه".
ولفت إلى أن "كرز حمانا يتميز بحلاوته، ويمكن أيضاً تجميد بزرة الكرز للتطبيب".
© Sputnik . Zahra Al Amirيوم الكرز لبنان
يوم الكرز لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
يوم الكرز لبنان
© Sputnik . Zahra Al Amir
وقالت إحدى الزائرات لـ "سبوتنيك" إن "لبنان عصي عن الانكسار، فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة إلا أننا شعب يحب أن يعيش وهذا المهرجان دليل على ذلك، وسنتخطى جميع الأزمات التي نمر بها".
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