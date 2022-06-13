https://arabic.sputniknews.com/20220613/يوم-الكرز-في-حمانا-اللبنانية-يستقطب-آلاف-الزوار-صور--1063512078.html

"يوم الكرز" في حمانا اللبنانية يستقطب آلاف الزوار... صور

"يوم الكرز" في حمانا اللبنانية يستقطب آلاف الزوار... صور

مع انطلاق موسم الاصطياف، شهدت بلدة حمانا التي تعد من أجمل قرى جبل لبنان "يوم الكرز" أمس الأحد، بحضور آلاف الزائرين. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T09:22+0000

2022-06-13T09:22+0000

2022-06-13T09:22+0000

العالم العربي

منوعات

لبنان

مهرجان

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063511608_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_caf9f753a154ec68807c21c8bfc648fd.jpg

يعد هذا اليوم من أهم الأيام في المدينة، حيث يحتفل أبناء البلدة بقطف محصولهم من الكرز المميز بأنواعه وعرضه أمام الزوار.وتوزعت أكشاش الطعام والثياب والأكسسوارات والأشغال اليدوية والحرفية والمنتوجات البيتية في أرجاء السوق العتيق لحمانا، وتخلل هذا اليوم عروضاً موسيقية ونشاطات ترفيهية مخصصة للأطفال ومعارض فنية.قالت لورا البيري، منسقة مكتب التنمية المحلية في بلدية حمانا لـ"سبوتنيك"، إن "يوم الكرز الحماني تقليد سنوي لتشجيع المزارع على تصريف إنتاجه من الكرز وتسويق منتوجاته من الكرز أو غيره".وأكدت البيري أن "يوم الكرز" نجح بامتياز من خلال أعداد الأشخاص، الذين قطفوا الكرز من الأشجار عند المزارعين أو من خلال كميات الكرز التي بيعت في الأسواق.ولفتت إلى أن كل الزوار كانوا سعيدين لأن اللبنانيين اشتاقوا للمهرجانات، التي تقام في البلدات اللبنانية.وأشار إلى أن "البلدية قدمت لكل أهالي حمانا الأكشاك دون مقابل"، لافتاً إلى أن "هذا المهرجان يستقطب عدداً كبيراً من السياح والمواطنين وهو يوم مميز".من جهته، أوضح المزارع ناجي أبو الشلش، لـ "سبوتنيك" أن "موسم الكرز كان جيداً إلا أن موجة الصقيع ضربت الموسم قليلاً وكان من المفترض أن يكون المنتوج أكثر ولكن الحمدالله يوجد كرز ونبيعه".وقالت إحدى الزائرات لـ "سبوتنيك" إن "لبنان عصي عن الانكسار، فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة إلا أننا شعب يحب أن يعيش وهذا المهرجان دليل على ذلك، وسنتخطى جميع الأزمات التي نمر بها".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, منوعات, لبنان, مهرجان, تقارير سبوتنيك