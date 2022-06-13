https://arabic.sputniknews.com/20220613/-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بشكل-مكثف-والناس-تذهب-للملاجئ-1063526971.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أمطرت دونيتسك، اليوم الاثنين، بواحدة من أعنف الهجمات في الفترة الأخيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:06+0000
2022-06-13T14:06+0000
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العالم
روسيا
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واضطر صحفيو الوكالة للنزول إلى ملجأ في منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، حيث كان القصف قريبا من المكان، ويعتقد أنه كان براجمات أوراغان الصاروخية.وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، يوم الاثنين، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وبحسب مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية: ارتفع عدد الجرحى إثر قصف من قبل القوات الأوكرانية لسوق مايسكي في منطقة بودنوفسك في دونيتسك إلى 18.وقال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في المدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-أوكراني-لسوق-مزدحمة-في-دونيتسك-1063515735.html
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العالم, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ
14:06 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 13.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أمطرت دونيتسك، اليوم الاثنين، بواحدة من أعنف الهجمات في الفترة الأخيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
واضطر صحفيو الوكالة للنزول إلى ملجأ في منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، حيث كان القصف قريبا من المكان، ويعتقد أنه كان براجمات أوراغان الصاروخية.
وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، يوم الاثنين، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وبحسب مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية: ارتفع عدد الجرحى إثر قصف من قبل القوات الأوكرانية لسوق مايسكي في منطقة بودنوفسك في دونيتسك إلى 18.
وقال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في المدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.