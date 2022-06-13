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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أمطرت دونيتسك، اليوم الاثنين، بواحدة من أعنف الهجمات في الفترة الأخيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:06+0000
2022-06-13T14:15+0000
العالم
روسيا
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واضطر صحفيو الوكالة للنزول إلى ملجأ في منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، حيث كان القصف قريبا من المكان، ويعتقد أنه كان براجمات أوراغان الصاروخية.وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، يوم الاثنين، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وبحسب مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية: ارتفع عدد الجرحى إثر قصف من قبل القوات الأوكرانية لسوق مايسكي في منطقة بودنوفسك في دونيتسك إلى 18.وقال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في المدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-أوكراني-لسوق-مزدحمة-في-دونيتسك-1063515735.html
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العالم, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ

14:06 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 13.06.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوردورية للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عند فوهة البركان من الغارة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ياتسكوفكا المحررة، 20 مايو 2022
دورية للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عند فوهة البركان من الغارة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ياتسكوفكا المحررة، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أمطرت دونيتسك، اليوم الاثنين، بواحدة من أعنف الهجمات في الفترة الأخيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
واضطر صحفيو الوكالة للنزول إلى ملجأ في منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، حيث كان القصف قريبا من المكان، ويعتقد أنه كان براجمات أوراغان الصاروخية.
وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، يوم الاثنين، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وبحسب مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية: ارتفع عدد الجرحى إثر قصف من قبل القوات الأوكرانية لسوق مايسكي في منطقة بودنوفسك في دونيتسك إلى 18.
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لسوق مزدحمة في دونيتسك
10:41 GMT
وقال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي في المدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.
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