https://arabic.sputniknews.com/20220613/4-دول-عربية-تمنع-عرض-فيلم-الرسوم-المتحركة-حارس-الفضاء-بسبب-مشاهد-لمثليي-الجنس-1063542625.html
4 دول عربية تمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة "حارس الفضاء" بسبب مشاهد لمثليي الجنس
4 دول عربية تمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة "حارس الفضاء" بسبب مشاهد لمثليي الجنس
منعت 4 دولة عربية عرض فيلم الرسوم المتحركة "Lightyear" (حارس الفضاء)، بسبب مخالفته لمعايير المحتوى في تلك البلاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T21:39+0000
2022-06-13T21:39+0000
2022-06-13T21:39+0000
منع عرض
أخبار فن
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وأعلنت دول (الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين) عرض الفيلم التابع لشركة إنتاج شركة أفلام ديزني.ويعد السبب الأكبر لمنع عرض الفيلم هو تروجيه للمثلية الجنسية، حيث يوجد به مشاهد لقبلة بين شخصين من مثليي الجنس ضمن أحداث الفيلم.ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير – Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة -Toy Story " من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منع عرض, أخبار فن
4 دول عربية تمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة "حارس الفضاء" بسبب مشاهد لمثليي الجنس
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منعت 4 دولة عربية عرض فيلم الرسوم المتحركة "Lightyear" (حارس الفضاء)، بسبب مخالفته لمعايير المحتوى في تلك البلاد.
وأعلنت دول (الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين)
عرض الفيلم التابع لشركة إنتاج شركة أفلام ديزني.
ويعد السبب الأكبر لمنع عرض الفيلم هو تروجيه للمثلية الجنسية، حيث يوجد به مشاهد لقبلة بين شخصين من مثليي الجنس ضمن أحداث الفيلم.
ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير – Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة -Toy Story " من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.