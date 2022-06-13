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https://arabic.sputniknews.com/20220613/4-دول-عربية-تمنع-عرض-فيلم-الرسوم-المتحركة-حارس-الفضاء-بسبب-مشاهد-لمثليي-الجنس-1063542625.html
4 دول عربية تمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة "حارس الفضاء" بسبب مشاهد لمثليي الجنس
4 دول عربية تمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة "حارس الفضاء" بسبب مشاهد لمثليي الجنس
منعت 4 دولة عربية عرض فيلم الرسوم المتحركة "Lightyear" (حارس الفضاء)، بسبب مخالفته لمعايير المحتوى في تلك البلاد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T21:39+0000
2022-06-13T21:39+0000
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وأعلنت دول (الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين) عرض الفيلم التابع لشركة إنتاج شركة أفلام ديزني.ويعد السبب الأكبر لمنع عرض الفيلم هو تروجيه للمثلية الجنسية، حيث يوجد به مشاهد لقبلة بين شخصين من مثليي الجنس ضمن أحداث الفيلم.ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير – Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة -Toy Story " من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.
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منع عرض, أخبار فن

4 دول عربية تمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة "حارس الفضاء" بسبب مشاهد لمثليي الجنس

21:39 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYشخصية الرسوم المتحركة "باز لايتيير"
شخصية الرسوم المتحركة باز لايتيير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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منعت 4 دولة عربية عرض فيلم الرسوم المتحركة "Lightyear" (حارس الفضاء)، بسبب مخالفته لمعايير المحتوى في تلك البلاد.
وأعلنت دول (الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين) عرض الفيلم التابع لشركة إنتاج شركة أفلام ديزني.
ويعد السبب الأكبر لمنع عرض الفيلم هو تروجيه للمثلية الجنسية، حيث يوجد به مشاهد لقبلة بين شخصين من مثليي الجنس ضمن أحداث الفيلم.
ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير – Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة -Toy Story " من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.
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