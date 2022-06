https://arabic.sputniknews.com/20220614/أفضل-نوع-بروتين-لصحة-القلب-1063569152.html

أفضل نوع بروتين لصحة القلب

أفضل نوع بروتين لصحة القلب

تعتبر البروتينات واحدة من المغذيات الرئيسية الثلاثة إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، وتستخدم بكميات كبيرة، كونها تعلب دورا مهما في مجموعة من وظائف الجسم. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T11:00+0000

2022-06-14T11:00+0000

2022-06-14T11:00+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/06/1047418652_0:225:2855:1831_1920x0_80_0_0_d74fe250716a35e87f4f6e7601a70927.jpg

فمن إصلاح وبناء الأنسجة إلى زيادة كتلة العضلات وتعزيز صحة العظام، يعد البروتين جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي.وليس سرا أن تناول الكثير من هذا البروتين يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة - وخاصة صحة القلب. إذا: ما هو الخيار الأفضل؟.تقول الدراسات وخبراء التغذية إن أفضل بروتين للقلب هو الفاصوليا، وفق ما نقله موقع Eat This, Not That.كيف تؤثر الفاصوليا على القلب؟لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير الكثير من البروتين فقط، بل توفر أيضا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب.في مراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة Advances in Nutrition، وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية (10%)، وارتفاع ضغط الدم (9%)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (8%).كما وجد أيضا أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، حيث يمكن للألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا أن تمنع تماما الجسم من امتصاص الكوليسترول.كم يجب أن أستهلك؟توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين بأن يأكل البالغون حوالي ثلاثة أكواب من البقوليات - بما في ذلك الفاصوليا - في الأسبوع. ينقسم هذا إلى حوالي نصف كوب من الفاصوليا كل يوم.

https://arabic.sputniknews.com/20210624/أخصائية-تغذية-تتحدث-عن-فوائد-إضافة-الفاصولياء-للنظام-الغذائي-اليومي-1049343387.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات