https://arabic.sputniknews.com/20220614/أفضل-نوع-بروتين-لصحة-القلب-1063569152.html
أفضل نوع بروتين لصحة القلب
أفضل نوع بروتين لصحة القلب
تعتبر البروتينات واحدة من المغذيات الرئيسية الثلاثة إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، وتستخدم بكميات كبيرة، كونها تعلب دورا مهما في مجموعة من وظائف الجسم. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:00+0000
2022-06-14T11:00+0000
2022-06-14T11:00+0000
الصحة
منوعات
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فمن إصلاح وبناء الأنسجة إلى زيادة كتلة العضلات وتعزيز صحة العظام، يعد البروتين جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي.وليس سرا أن تناول الكثير من هذا البروتين يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة - وخاصة صحة القلب. إذا: ما هو الخيار الأفضل؟.تقول الدراسات وخبراء التغذية إن أفضل بروتين للقلب هو الفاصوليا، وفق ما نقله موقع Eat This, Not That.كيف تؤثر الفاصوليا على القلب؟لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير الكثير من البروتين فقط، بل توفر أيضا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب.في مراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة Advances in Nutrition، وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية (10%)، وارتفاع ضغط الدم (9%)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (8%).كما وجد أيضا أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، حيث يمكن للألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا أن تمنع تماما الجسم من امتصاص الكوليسترول.كم يجب أن أستهلك؟توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين بأن يأكل البالغون حوالي ثلاثة أكواب من البقوليات - بما في ذلك الفاصوليا - في الأسبوع. ينقسم هذا إلى حوالي نصف كوب من الفاصوليا كل يوم.
https://arabic.sputniknews.com/20210624/أخصائية-تغذية-تتحدث-عن-فوائد-إضافة-الفاصولياء-للنظام-الغذائي-اليومي-1049343387.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصحة, منوعات
أفضل نوع بروتين لصحة القلب
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تعتبر البروتينات واحدة من المغذيات الرئيسية الثلاثة إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، وتستخدم بكميات كبيرة، كونها تعلب دورا مهما في مجموعة من وظائف الجسم.
فمن إصلاح وبناء الأنسجة إلى زيادة كتلة العضلات وتعزيز صحة العظام، يعد البروتين جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي.
وليس سرا أن تناول الكثير من هذا البروتين يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة - وخاصة صحة القلب. إذا: ما هو الخيار الأفضل؟.
تقول الدراسات وخبراء التغذية إن أفضل بروتين للقلب هو الفاصوليا، وفق ما نقله موقع Eat This, Not That
.
كيف تؤثر الفاصوليا على القلب؟
لا يقتصر دور هذه الأطعمة البروتينية النباتية على توفير الكثير من البروتين فقط، بل توفر أيضا الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة القلب
.
في مراجعة نُشرت عام 2019 في مجلة Advances in Nutrition، وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية (10%)، وارتفاع ضغط الدم (9%)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (8%).
كما وجد أيضا أن تناول الفاصوليا
يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، حيث يمكن للألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا أن تمنع تماما الجسم من امتصاص الكوليسترول.
توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين بأن يأكل البالغون حوالي ثلاثة أكواب من البقوليات - بما في ذلك الفاصوليا - في الأسبوع. ينقسم هذا إلى حوالي نصف كوب من الفاصوليا كل يوم.