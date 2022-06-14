https://arabic.sputniknews.com/20220614/أمازون-تستعين-بالطائرات-المسيرة-لتوصيل-الشحنات-إلى-عملائها-1063596501.html
"أمازون" تستعين بالطائرات المسيرة لتوصيل الشحنات إلى عملائها
"أمازون" تستعين بالطائرات المسيرة لتوصيل الشحنات إلى عملائها
أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن بدئها في توصيل الشحنات والطرود إلى عملائها بالطائرات المسيرة، وذلك في وقت لاحق من العام الجاري. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:41+0000
2022-06-14T16:41+0000
2022-06-14T16:41+0000
شركة أمازون
مجتمع
منوعات
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وذكرت في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنها ستبدأ قريبا في إجراء عمليات تسليم الشحنات بواسطة الطائرات المسيرة، بواسطة خدمة جديدة هي "برايم إير"، التي ستنطلق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وعن كيفية عمل خدمة التوصيل الجديدة، أوضحت "أمازون" في بيانها أن العميل سيقوم بالشراء عبر متجرها الإلكتروني كالمعتاد، ثم تطير طائرة مسيرة إلى موقع التسليم المحدد، وستهبط في الفناء الخلفي لمنزل العميل، ثم يستلم شحنته وتعود للطيران للتحليق من جديد.وبيّنت الشركة أنه عند هبوط الطائرة في منزل العميل، فإنها تتأكد من أن المنطقة المحيطة خالية من أجل الهبوط بسلام.وكشفت "أمازون" أن طائراتها من دون طيار تمتلك ميزة، هي "نظام إحساس وتجنب"، والذي يساعدها على تحديد الأجسام الثابتة والمتحركة لتجنب الاصطدام بالأشخاص والحيوانات الأليفة والطائرات الأخرى والعقبات الأخرى.وأضافت أن مسار الطائرات المسيرة يكون صحيحا إذا تم تحديد العقبات من أجل تجنبها.وكشفت "أمازون" في بيانها الصحفي أنها قامت ببناء أكثر من 20 نموذجا أوليا لطائراتها المسيرة، منذ إنشاء خدمة "برايم إير".وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد منحت شركة "أمازون" في عام 2020 الضوء الأخضر الكامل لبدء عمليات التسليم بواسطة الطائرات من دون طيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تقارير-أمازون-تزرع-كاميرات-مراقبة-لسائقيها-وناشطو-الخصوصية-مخيفة-1062553446.html
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شركة أمازون, مجتمع, منوعات
"أمازون" تستعين بالطائرات المسيرة لتوصيل الشحنات إلى عملائها
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أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عن بدئها في توصيل الشحنات والطرود إلى عملائها بالطائرات المسيرة، وذلك في وقت لاحق من العام الجاري.
وذكرت في بيان صحفي
، أمس الاثنين، أنها ستبدأ قريبا في إجراء عمليات تسليم الشحنات بواسطة الطائرات المسيرة، بواسطة خدمة جديدة هي "برايم إير"، التي ستنطلق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وعن كيفية عمل خدمة التوصيل الجديدة، أوضحت "أمازون" في بيانها أن العميل سيقوم بالشراء عبر متجرها الإلكتروني كالمعتاد، ثم تطير طائرة مسيرة إلى موقع التسليم المحدد، وستهبط في الفناء الخلفي لمنزل العميل، ثم يستلم شحنته وتعود للطيران للتحليق من جديد.
وبيّنت الشركة أنه عند هبوط الطائرة في منزل العميل، فإنها تتأكد من أن المنطقة المحيطة خالية من أجل الهبوط بسلام.
وكشفت "أمازون" أن طائراتها من دون طيار تمتلك ميزة، هي "نظام إحساس وتجنب"، والذي يساعدها على تحديد الأجسام الثابتة والمتحركة لتجنب الاصطدام بالأشخاص والحيوانات الأليفة والطائرات الأخرى والعقبات الأخرى.
وأضافت أن مسار الطائرات المسيرة يكون صحيحا إذا تم تحديد العقبات من أجل تجنبها.
وكشفت "أمازون" في بيانها الصحفي أنها قامت ببناء أكثر من 20 نموذجا أوليا لطائراتها المسيرة، منذ إنشاء خدمة "برايم إير".
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد منحت شركة "أمازون" في عام 2020 الضوء الأخضر الكامل لبدء عمليات التسليم بواسطة الطائرات من دون طيار.