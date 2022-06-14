https://arabic.sputniknews.com/20220614/الإمارات-تعبر-عن-استعدادها-للاستثمار-في-تونس-1063599858.html
الإمارات تعبر عن استعدادها للاستثمار في تونس
الإمارات تعبر عن استعدادها للاستثمار في تونس
أكد وزير الدولة بالخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان حرص بلاده على مساندة ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيد لصالح شعبه. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T18:11+0000
2022-06-14T18:11+0000
2022-06-14T18:11+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_479d2900855c1737d2f62d90d110dc58.jpg
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية.وقال الوزير الإماراتي إن أبوظبي لديها التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساندة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيمانا منها بوحدة المصير.أشار إلى أن تونس تتوفر بها كافة المقومات المحفّزة للاستثمار، معبرا عن استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما أعرب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية التونسية.في المقابل، وجه قيس سعيد الشكر لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تونس-اتحاد-الشغل-يعلن-فشل-المفاوضات-مع-الحكومة-ويستعد-لإضراب-الخميس-1063553758.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ade6b2a871b0ae05bc1aae2775a7299c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعبر عن استعدادها للاستثمار في تونس
تابعنا عبر
أكد وزير الدولة بالخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان حرص بلاده على مساندة ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيد لصالح شعبه.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وقال الوزير الإماراتي إن أبوظبي لديها التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساندة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيمانا منها بوحدة المصير.
أشار إلى أن تونس تتوفر بها كافة المقومات المحفّزة للاستثمار، معبرا عن استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار
في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية التونسية.
في المقابل، وجه قيس سعيد الشكر لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها.