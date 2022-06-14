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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الإمارات-تعبر-عن-استعدادها-للاستثمار-في-تونس-1063599858.html
الإمارات تعبر عن استعدادها للاستثمار في تونس
الإمارات تعبر عن استعدادها للاستثمار في تونس
أكد وزير الدولة بالخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان حرص بلاده على مساندة ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيد لصالح شعبه. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T18:11+0000
2022-06-14T18:11+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية.وقال الوزير الإماراتي إن أبوظبي لديها التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساندة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيمانا منها بوحدة المصير.أشار إلى أن تونس تتوفر بها كافة المقومات المحفّزة للاستثمار، معبرا عن استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما أعرب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية التونسية.في المقابل، وجه قيس سعيد الشكر لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تونس-اتحاد-الشغل-يعلن-فشل-المفاوضات-مع-الحكومة-ويستعد-لإضراب-الخميس-1063553758.html
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعبر عن استعدادها للاستثمار في تونس

18:11 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أكد وزير الدولة بالخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان حرص بلاده على مساندة ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيد لصالح شعبه.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
تونس... اتحاد الشغل يعلن فشل المفاوضات مع الحكومة ويستعد لإضراب الخميس
07:32 GMT
وقال الوزير الإماراتي إن أبوظبي لديها التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساندة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيمانا منها بوحدة المصير.
أشار إلى أن تونس تتوفر بها كافة المقومات المحفّزة للاستثمار، معبرا عن استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية التونسية.
في المقابل، وجه قيس سعيد الشكر لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها.
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