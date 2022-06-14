https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجزائر-إقالة-وزير-المالية-بعد-3-أشهر-من-تعيينه-1063602825.html
الجزائر... إقالة وزير المالية بعد 3 أشهر من تعيينه
الجزائر... إقالة وزير المالية بعد 3 أشهر من تعيينه
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة وزير المالية عبد الرحمن راوية، بعد نحو 3 أشهر على تعيينه. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T18:54+0000
2022-06-14T18:54+0000
2022-06-14T18:54+0000
الجزائر
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وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وقّع رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية".وأضاف بيان الرئاسة أن الرئيس الجزائري "كلّف الأمين العام لوزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".وكان عبد الرحمن راوية قد شغل منصب مدير الضرائب، وعمل خبيرا في صندوق النقد الدولي. كما شغل راوية منصب وزير المالية في فترة سابقة بين عامي 2017 و2020، حيث رحل عن المنصب آنذاك، إثر تعديل حكومي شامل.وتأتي إقالة راوية بعد أيام فقط على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر... إقالة وزير المالية بعد 3 أشهر من تعيينه
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة وزير المالية عبد الرحمن راوية، بعد نحو 3 أشهر على تعيينه.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وقّع رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية".
وأضاف بيان الرئاسة أن الرئيس الجزائري
"كلّف الأمين العام لوزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".
وكان عبد الرحمن راوية قد شغل منصب مدير الضرائب، وعمل خبيرا في صندوق النقد الدولي. كما شغل راوية منصب وزير المالية في فترة سابقة بين عامي 2017 و2020، حيث رحل عن المنصب آنذاك، إثر تعديل حكومي شامل.
وتأتي إقالة راوية بعد أيام فقط على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له.