https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجيش-السوري-يعزز-مواقعه-مقابل-استقدام-تركيا-تعزيزات-عسكرية-إلى-ريفي-حلب-والحسكة--1063590024.html
الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل استقدام تركيا تعزيزات عسكرية إلى ريفي حلب والحسكة
الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل استقدام تركيا تعزيزات عسكرية إلى ريفي حلب والحسكة
أكد مصدر ميداني سوري أن الجيش السوري يقوم بتعزيز مواقعه وقواته، ويقوي تحصيناته مقابل قيام القوات التركية باستقدام تعزيزات عسكرية إلى مدينة إعزاز في ريف حلب... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:41+0000
2022-06-14T14:41+0000
2022-06-14T14:41+0000
العالم العربي
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات التركية أدخلت إلى إعزاز ناقلات محملة بالدبابات وأرتالا من ناقلات الجنود إضافة إلى سيارات من نوع بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة".وأضاف أن "قوات الاحتلال التركي ضمت إلى صفوفها مسلحين من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي وعدد من المناطق المحيطة بها تابعين للواء عاصفة الشمال يقدر عددهم بأكثر من 2500 مسلح"، موضحا أن "هذه التعزيزات ليست الأولى التي تستقدمها تركيا إلى إعزاز".وكشف المصدر أن "الجبهة التي تقوم القوات التركية بتعزيزها تمتد من بلدة كفر خاشر وكلجبرين ومارع وإعزاز ومريمين وجلبل"، مشددا على أن "الجيش السوري يقوم هو الآخر بتعزيز مواقعه وقواته وتحصيناته في المنطقة وفي حال حدوث أي هجوم سنتصدى له".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الجيش-الروسي-يرعى-عملية-تبادل-أسرى-بين-الجيش-السوري-ومسلحين-موالين-لتركيا-في-ريف-حلب-صور-1063524151.html
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العالم العربي
الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل استقدام تركيا تعزيزات عسكرية إلى ريفي حلب والحسكة
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أكد مصدر ميداني سوري أن الجيش السوري يقوم بتعزيز مواقعه وقواته، ويقوي تحصيناته مقابل قيام القوات التركية باستقدام تعزيزات عسكرية إلى مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات التركية أدخلت إلى إعزاز ناقلات محملة بالدبابات وأرتالا من ناقلات الجنود إضافة إلى سيارات من نوع بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة".
وأضاف أن "قوات الاحتلال التركي ضمت إلى صفوفها مسلحين من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي وعدد من المناطق المحيطة بها تابعين للواء عاصفة الشمال يقدر عددهم بأكثر من 2500 مسلح"، موضحا أن "هذه التعزيزات ليست الأولى التي تستقدمها تركيا إلى إعزاز".
وكشف المصدر أن "الجبهة التي تقوم القوات التركية بتعزيزها تمتد من بلدة كفر خاشر وكلجبرين ومارع وإعزاز ومريمين وجلبل"، مشددا على أن "الجيش السوري يقوم هو الآخر بتعزيز مواقعه وقواته وتحصيناته في المنطقة وفي حال حدوث أي هجوم سنتصدى له".