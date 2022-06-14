عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الحكومة-المصرية-ترد-على-رسالة-صوتية-تزعم-استقطاع-الدولة-جزءا-من-مكافأة-نهاية-الخدمة-1063568673.html
الحكومة المصرية ترد على رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة
الحكومة المصرية ترد على رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة
ردت الحكومة المصرية على رسالة صوتية تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدعي عزم الدولة استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:51+0000
2022-06-14T10:51+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/02/1045590298_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0eb6aebe7be14e5214cb4af8ee824534.jpg
ووفقا لبيان نشرته الحكومة المصرية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، نفت ما ورد في رسالة صوتية متبادلة بين رواد مواقع التواصل، تزعم استقطاع الدولة لجزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات.وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها على الإطلاق.وشددت الهيئة على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها، وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص.ولفتت إلى أن "المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال" حسب نص البيان.وفي سياق متصل، أوضح البيان أنه ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.وناشد بيان الحكومة المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
https://arabic.sputniknews.com/20210211/مصر-زيادة-٣٧-مليار-جنيه-في-الأجور-والمعاشات-1048077065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/02/1045590298_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c0b072bf4e55c2e9c701f4cb50ca9947.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية ترد على رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة

10:51 GMT 14.06.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرجل يرتدي قناع الوجه الواقي لمنع انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) يمشي بجوار جدار مطلي بألوان علم مصر في وسط القاهرة
رجل يرتدي قناع الوجه الواقي لمنع انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) يمشي بجوار جدار مطلي بألوان علم مصر في وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبرTelegram
ردت الحكومة المصرية على رسالة صوتية تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدعي عزم الدولة استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة لعدة سنوات.
ووفقا لبيان نشرته الحكومة المصرية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، نفت ما ورد في رسالة صوتية متبادلة بين رواد مواقع التواصل، تزعم استقطاع الدولة لجزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات.
وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها على الإطلاق.
وشددت الهيئة على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها، وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص.
موظف يعد جنيهات مصرية في مكتب صرف أجنبي بوسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2021
مصر... زيادة 37 مليار جنيه في الأجور والمعاشات
11 فبراير 2021, 09:24 GMT
ولفتت إلى أن "المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال" حسب نص البيان.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أنه ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وناشد بيان الحكومة المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала